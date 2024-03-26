Про тренування можна забути. Вчені винайшли препарат, який може замінити фізичні навантаження

Деталі створеного препарату

При щоденному застосуванні препарату SLU-PP-332 у мишей спостерігається покращення форми, функціональності м'язів та витривалості, що раніше могло досягатись лише шляхом тренувань.

Довгий час ідея створення препарату, здатного замінити вправи, була присутня, але вважалося, що отримати такий ефект фармацевтичними методами складно.

Після багатьох експериментів авторам вдалося досягти того, що SLU-PP-332 збільшує кількість м'язових волокон, стійких до втоми, мишей. Це призводить до підвищення витривалості гризунів, які здатні бігати на 45 відсотків далі та на 70 відсотків довше, ніж ті, хто не отримує препарат.

Крім того, клітини їхніх кістякових м'язів краще підтримують енергетичний баланс.

Додаткові дослідження показали, що миші, які приймали SLU-PP-332 двічі на день, накопичують у 10 разів менше жиру, ніж їхні побратими, незважаючи на те, що вони харчуються та тренуються так само, як і решта. Препарат стимулює організм спалювати жир у першу чергу.

Дослідники продовжать тестування на гризунах, включаючи оцінку можливих побічних ефектів, але вже розглядають перспективу застосування цього досвіду в розробці ліків для людей, які страждають на проблеми з руховою активністю.