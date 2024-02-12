Медик назвал препарат, которым украинцы себя травят: "Выбросьте в мусор это "лекарство"

Корвалол - это лекарство, которое пожилые люди капают себе при проблемах с сердцем. Но этот препарат только маскирует болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост невролога Евгения Скрипника в Facebook.

Что врач рассказал о Корвалоле

Действительно может быть инфаркт, стенокардия, давление и бабушка или дедушка будут подавать на эти псевдолики надежду и теряют время и жизнь. То есть когда действительно нужна помощь, этот препарат просто маскирует болезнь., считает врач.

"Никакие мировые протоколы по лечению заболеваний сердца не содержат корвалола", - сообщил Скрипник.

Корвалол содержит фенобарбитал и мяты. Этот препарат запрещен во многих странах.

Врач отметил, что фенобарбитал – это противоэпилептический препарат. Он используется в некоторых случаях при эпилепсии и только по назначению врача.

Препарат оказывает токсическое воздействие на сердце, может вызвать зависимость и снижает память, может провоцировать депрессию.

"Корвалол продается тонами и на миллиарды гривен. Люди не понимают что себя травят! И сколько бы врачи не говорили, что корвалол это вредно и к сердцу нет отношения, но все равно продажи на высоких цифрах. Мало того, еще из прилагаются разные модификации в таблетках - корвалтаб, поэтому, мои дорогие, выбросьте в мусор это "лекарство".

По словам Скрипника, такой препарат до сих пор продается, потому что стоит дешево и это очень выгодно производителю.

Невролог заявил о нецелесообразности Корвалола (фото: Facebook/Скрипник)