Диетолог назвала "самое мощное лекарство" для долголетия
У многих украинцев фундаментально неправильное понимание старения и долголетия. Основная медицина сосредоточена на лечении заболеваний, когда они проявляются, но этот подход часто слишком поздний, чтобы предотвратить значительный вред.
Какие факторы способствуют долголетию, пишет РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Какие факторы способствуют долголетию
- физические упражнения
- питание
- сон
- эмоциональное здоровье
Физические упражнения
Они являются "мощнейшим лекарством" для долголетия. Они могут снизить риск сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера и диабета 2 типа. Физические упражнения могут улучшить когнитивные функции, настроение и сон.
Питание
Вы должны сосредоточиться на диете, обладающей высокой питательной плотностью, то есть максимально наполненной природными качественным белком, полезными жирами и медленными углеводами, с низким содержанием обработанной пищи, без добавления сахара.
Следует избегать модных диет и сосредоточиться на поиске рационального образа питания, подходящего именно нам, с нашими особенностями обмена веществ, возраста, состояния здоровья.
Сон
Он необходим для поддержания здоровья тела и разума. Нарушение сна (малый сон, поверхностный сон, отсутствие сна) может увеличить риск ожирения, болезней сердца, рака и болезни Альцгеймера. Качественный сон может улучшить когнитивные функции, настроение и результаты физической активности.
Эмоциональное здоровье
Оно столь же важно, как и физическое здоровье для долголетия. Стресс может увеличить риск сердечных заболеваний, рака и болезни Альцгеймера, ухудшить когнитивные функции и сон.
О чем важно знать
Нужно раньше времени подумать о профилактике, и чем больше природа настроена против нас генетически, тем упорнее нам нужно работать и тем раньше нужно начинать.
Диетолог подчеркнула, что огромное значение имеет сила привычек.
Как мы ранее писали, диетолог назвала "волшебный напиток" для очищения организма.
А также Скиталинская рассказала о питании, которое продлит украинцам жизнь.