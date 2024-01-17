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Диетолог назвала "самое мощное лекарство" для долголетия

Среда 17 января 2024 09:52
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Диетолог назвала "самое мощное лекарство" для долголетия Фото: Диетолог назвала факторы для долголетия (facebook.com/O.Skytalinska)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

У многих украинцев фундаментально неправильное понимание старения и долголетия. Основная медицина сосредоточена на лечении заболеваний, когда они проявляются, но этот подход часто слишком поздний, чтобы предотвратить значительный вред.

Какие факторы способствуют долголетию, пишет РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Какие факторы способствуют долголетию

  • физические упражнения
  • питание
  • сон
  • эмоциональное здоровье

Физические упражнения

Они являются "мощнейшим лекарством" для долголетия. Они могут снизить риск сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера и диабета 2 типа. Физические упражнения могут улучшить когнитивные функции, настроение и сон.

Питание

Вы должны сосредоточиться на диете, обладающей высокой питательной плотностью, то есть максимально наполненной природными качественным белком, полезными жирами и медленными углеводами, с низким содержанием обработанной пищи, без добавления сахара.

Следует избегать модных диет и сосредоточиться на поиске рационального образа питания, подходящего именно нам, с нашими особенностями обмена веществ, возраста, состояния здоровья.

Сон

Он необходим для поддержания здоровья тела и разума. Нарушение сна (малый сон, поверхностный сон, отсутствие сна) может увеличить риск ожирения, болезней сердца, рака и болезни Альцгеймера. Качественный сон может улучшить когнитивные функции, настроение и результаты физической активности.

Эмоциональное здоровье

Оно столь же важно, как и физическое здоровье для долголетия. Стресс может увеличить риск сердечных заболеваний, рака и болезни Альцгеймера, ухудшить когнитивные функции и сон.

О чем важно знать

Нужно раньше времени подумать о профилактике, и чем больше природа настроена против нас генетически, тем упорнее нам нужно работать и тем раньше нужно начинать.

Диетолог подчеркнула, что огромное значение имеет сила привычек.

Как мы ранее писали, диетолог назвала "волшебный напиток" для очищения организма.

А также Скиталинская рассказала о питании, которое продлит украинцам жизнь.

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