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Тренер рассказал, как эффективно мотивировать себя на спорт

Тренер рассказал, где взять мотивацию, что-то делать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек хочет изменять свою жизнь к лучшему, но для этого может не хватать мотивации. Иногда бывает сложно начать заниматься спортом, даже об очевидной его пользе для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Где взять мотивацию

Тренер выделил два типа мотивации, а именно до и от.

Мотивация "до", то есть к чему-то лучшему. Это когда хотите чего-то достичь и вы думаете, что было бы классно, если бы вы стали такими.

По словам эксперта, этот тип мотивации наименее действенен. Все потому, что вы уже где-то и что-то имеете, "конечно, хотелось бы больше, но абы не хуже, как говорят".

Часто люди не хотят выходить из зоны комфорта ради чего-нибудь, чего они еще не пробовали. Это просто фантазии и желания.

Второй вид мотивации - от худшего. Он уже считается действенным.

"Я буду делать все, чтобы было лучше. Особенно это работает с людьми, которые уже были там и они будут делать все, чтобы там не оказаться", - отметил эксперт.

Для того, чтобы прогрессировать, нужно что-то делать. Лучшая мотивация - это ваши первые результаты и неважно какими они будут.

Поставьте цель

При похудении важно ставить себе цель и идти к ней. Пусть она будет конкретной, достигаемой и в идеале ограниченной во времени.

Имея конкретную ограниченную по времени цель, можно составить план действий. Так, если хотите похудеть на 5 килограммов за 3 месяца, подберите вместе с тренером схему тренировок.

Прекрасным решением может быть записаться на занятия в одном из местных фитнес-клубов. Там, как правило, можно выбрать одно или несколько подходящих направлений.

Важным в достижении целей есть привычка.

Привычка - это то, от чего нам так сложно отказаться и то, что мы делаем регулярно.

Чтобы тренироваться не время от времени, не когда настроены и чувствуете себя энергичной, а всегда. То есть, если нет настроения, то нужно заставлять себя делать утреннюю пробежку, идти в спортзал или на групповое занятие.

Начинайте заниматься спортом регулярно, приучайте свой организм к физическим нагрузкам шаг за шагом.

Важно помнить, что чрезмерные нагрузки могут нанести вред здоровью и тогда желание заниматься спортом исчезнет.

К тому же часто у людей "опускаются руки" при неудачах добиться чего-нибудь. Каждый раз не огорчайтесь, а извлекайте полезный урок. 

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