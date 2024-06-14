Тренер рассказал, почему вес не уменьшается при правильном питании и спорте

Почему вес долго не уменьшается

По словам эксперта, это может произойти, если нет дефицита калорий. Все потому, что организм есть очень адаптивным

"Можно счесть четко, сколько калорий мы потребили, но вам никто не рассчитает сколько калорий вы на основной обмен и на разную активность" - говорится в сообщении.

Тренер отметил, что есть такой метод, который называется двойной маркировкой воды. То есть вы выпиваете воду, в которую добавляют разные изотопы. Мочу сдаете на анализ и измеряете, сколько этих изотопов было и сколько стало. Тогда можно вычислить, сколько килокалорий вы потратили.

Но эта цифра переменна со временем, ведь организм адаптируется. В начале своего пути без тренировки вы сжигали 500 калорий, а через 8-9 месяцев 10, но выполняете ту же тренировку, хотя калорий теряете мало.

Тогда организм начинает в процессе экономии калорий на дефиците экономить на всем, чем только может. Доходит даже до того, что даже могут уменьшаться внутренние органы.

Как решить проблему

Юрий Попоко назвал выход из ситуации - уменьшить калорийность меню на 100 килокалорий. Через неделю нужно измерить параметры. Если вес не уменьшается, то уменьшите меню еще на 100 килокалорий.

Так нужно делать, пока вес не сдвинется.

Если такой способ не помогает, то на неделю-две нужно забыть о диете и есть сколько хотите. Тогда спустя несколько недель снова нужно сделать дефицит калорий.

Тогда вес должен сдвинуться - организм должен отойти от стресса.

Какие упражнения помогают похудеть

Кардиотренировки, такие, как бег, позволяют сжечь больше калорий во время выполнения упражнений. Силовые тренировки помогают сжигать калории постоянно в течение дня.

Эти виды тренировок нужно комбинировать. Кроме того, некоторые полезные привычки помогут постоянно быть в форме и сжигать калории прямо по дороге на работу или домой - поднимайся по лестнице, а не в лифте, выходи из автобуса на одну-две остановки раньше.