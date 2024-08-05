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Тренер рассказал, можно ли есть арбуз при похудении

Понедельник 05 августа 2024 13:01
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Тренер рассказал, можно ли есть арбуз при похудении Можно ли есть арбуз во время похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Многие считают, что арбуз не очень подходит для похудения, ведь содержит сахар и фруктозу, которые могут мешать сбросить лишние килограммы. Как оказалось, есть ограничения в потреблении арбуза на диете.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Можно ли есть арбуз при похудении

По словам эксперта, не стоит привязывать какой-либо продукт к похудению или к набору веса.

В составе арбуза есть вода, немного клетчатки и в зависимости на сколько он созрел это 6 г сахара на 100 г арбуза. Из них ориентировочно 3 г - это фруктоза.

В мякоти - целый набор полезных веществ: пектины, магний, кальций, натрий, калий, фосфор, железо, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин, аскорбиновая кислота.

Норма фруктозы в день - 30 г. Поэтому теоретически можно съесть килограмм арбуза, чтобы набрать свою дневную норму фруктозы.

Существует мнение, что организм больше не воспринимает фруктозу, потому что инсулин, снижающий уровень сахара в крови, не реагирует на фруктозу и напрямую идет в печень, что может вызвать в перспективе ожирение. Однако тренер отметил, что это не правда.

Кроме того, арбуз на 90% состоит из воды, им хорошо утолять жажду. Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки арбуз утоляет голод.

Несмотря на то, что арбуз - это быстрые простые углеводы, его можно есть и на ночь, потому что когда мы спим, наш организм продолжает работать и сжигать углеводы, полученные из этой ягоды.

Кому противопоказано есть арбузы

Категорически не стоит есть арбузов людям больным сахарным диабетом, с нарушением оттока мочи, особенно при мочекаменной болезни.

Также лучше не потреблять арбуз при хронических колитах, диарях, обострении заболеваний поджелудочной железы.

Если заболевания сердца сопровождаются задержкой жидкости в организме, арбуз тоже следует исключить из рациона.

Не следует есть арбуз вместе с другими углеводами, а также не следует садиться на арбузную диету.

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