Забудьте о них: какие продукты нельзя есть после 50 лет

С возрастом у людей обостряются всевозможные заболевания. Поэтому уже после 50 лет нельзя употреблять в больших количествах некоторые продукты, которые можно было позволить себе раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Грейпфрут

С возрастом пищевые потребности начинают изменяться. Из-за постоянных изменений состояния тела и здоровья трудно знать, как правильно питаться на разных этапах жизни.

В частности, с возрастом следует с осторожностью есть грейпфрут. Для принимающих лекарства грейпфрут может отрицательно взаимодействовать с ними.

Диетолог Сара Хормачи рассказала, что грейпфрут и грейпфрутовый сок влияют на статины, которые используются для понижения уровня холестерина. Соединение в грейпфруте под названием фуранокумарины конкурирует с ферментом в печени, который используется для метаболизма статинов.

Точное количество грейпфрута, которое опасно есть, зависит от нескольких факторов. В целом достаточно одного целого грейпфрута или стакана грейпфрутового сока, чтобы он отрицательно взаимодействовал с определенными видами лекарства.

К тому же грейпфрут также может отрицательно взаимодействовать с разбавителями крови, такими как варфарин. Это может привести к повышению уровня лекарства в организме, увеличивая риск побочных эффектов или токсичности.

Статины и препараты для разжижения крови - не единственные виды лекарств, с которыми грейпфрут может отрицательно взаимодействовать. Исследования показывают, что грейпфрут может влиять на определенные лекарства от артериального давления.

Продуктами с высоким содержанием витамина К

Опасаться нужно не только грейпфрута, но и пищи с высоким содержанием витамина К. Речь идет о капусте, шпинате и зелени, которые могут быть опасными, если вы потребляете их слишком много во время приема определенных лекарств.

Пища, богатая витамином K, может препятствовать эффективности препаратов для разжижения крови, таких как варфарин. Витамин К способствует свертыванию крови, противодействующему эффекту варфарина, разжижающему кровь.

Самое важное, о чем следует помнить при приеме витамина К и некоторых лекарств - это постоянство дозировки. Например, ежедневная рекомендация для мужчин и женщин старше 19 лет составляет 120 и 90 мкг.

Какие продукты вредят людям старшего возраста

С возрастом способность организма переваривать алкоголь может резко поменяться. Функция печени снижается, что приводит к замедлению метаболизма алкоголя.

Это может привести к тому, что алкоголь остается в организме дольше с более выраженным и продолжительным эффектом. Уменьшение выработки ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя может подвергать пожилых людей на более высокий риск алкогольной токсичности.

Также следует ограничить потребление обработанных пищевых продуктов, таких как фаст-фуд, готовые блюда, упакованные закуски и подслащенные напитки.