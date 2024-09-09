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9 вариантов планок для красивого и стройного тела

Понедельник 09 сентября 2024 20:00
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9 вариантов планок для красивого и стройного тела Виды плана в спортзале, которые помогут улучшить тело (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для того чтобы, сформировать сильный пресс, нужно больше, чем просто разминки и приседания. Планка очень эффективна для формирования пресса и улучшения стабильности мышц. Включив разные варианты планок в свой распорядок тренировок, можно получить стройное тело

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Стандартная планка

Именно с этого варианта нужно начинать знакомство с планкой. Главное - соблюдайте технику выполнения.

Ладони должны быть прямо под плечами, таз не должен провисать и не подниматься вверх. Мышцы живота и ягодиц напряжены, коленки выпрямлены.

Положение тела должно напоминать натянутую струну.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаСтандартная планка на локтях (фото: eatthis.com)

Планка с движениями

Это упражнение придает нестабильности, задействуя пресс, плечи и мышцы для улучшения баланса и координации.

Начните в положении высокой планки, держа руки прямо под плечами.

Поднимите одну руку, чтобы постучать по противоположному плечу, удерживая бедра стабильными.

Чередуйте руки, сохраняя стабильность.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаПланка с движениями (фото: eatthis.com)

Планка с отжиманиями

Планка-отжимание сочетает силу основной части тела, привлекая грудь, плечи и трицепсы.

Начните в положении планки на локтях. Плавно по одной руке переходите в высокую планку и делайте отжим.

Опуститесь на локте и повторите.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаПланка с отжиманием (фото: eatthis.com)

Боковая планка

Боковая планка сосредоточена на мышцах живота, улучшая прочность и стабильность боковых мышц живота.

Начните в положении боковой планки, локоть под плечом, а ноги вместе сложены.

Держите тело на прямой линии, захватывая пресс и ягодицы.

Этот вид планки поможет избавиться от ненавистных сторон и подарит тонкую талию.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаБоковая планка (фото: eatthis.com)

Движения ногами

Такое упражнение включает кардиотренировку в планку и помогает сжигать калории.

Начните в положении высокой планки, положив руки под плечо.

Делайте интенсивные прыжки ногами в стороны, а затем снова вместе.

Поддерживайте стабильный темп, держа корпус напряженным во время упражнения.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаДвижения ногами (фото: eatthis.com)

Планка с подъемом рук

Планка с охватом рук поможет улучшить стабильность и контроль над телом.

Начните с планки на локтях, вытяните одну руку прямо перед собой, держа бедра ровными.

Задержитесь на мгновение, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаПланка с подъемом рук (фото: eatthis.com)

Боковая планка с подъемом ног

Боковая планка с подъемом ног нацелена на мышцы живота и наружную часть бедер.

Начните в положении боковой планки. Поднимите верхнюю ногу как можно выше, держа ее прямой и контролируемой.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаБоковая планка с подъемом ног (фото: eatthis.com)

Планка из Hip Dip

Планка с опусканием бедер улучшает пресс.

Медленно опускайте бедра в одну сторону, затем вернитесь в исходное положение. После этого опуститесь на противоположную сторону.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаПланка из Hip Dip (фото: eatthis.com)

Обратная планка

Обратная планка укрепляет нижнюю часть спины, ягодицы и подколенные сухожилия.

Сядьте на пол, вытянув ноги, руки за спиной, пальцы выпрямлены вперед.

Поднимите бедра, образуя прямую линию от головы до пяток.

9 вариантов планок для красивого и стройного телаОбратная планка (фото: eatthis.com)

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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