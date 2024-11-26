Тренер рассказала, как ей удалось полностью изменить свое тело за год
Похудеть и подтянуть тело бывает тяжело, но это все возможно при правильной технике. Тренер рассказала, что ей помогло этого достичь через 11 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фитнес-тренера Лиззи Хай.
Какие изменения помогут похудеть
По ее словам, в начале года она хотела, чтобы ее тело было более рельефным. Небольшие шаги в правильном направлении привели к большим результатам. Иногда для прогресса достаточно внести простые изменения, и трансформация Лиззи это доказала.
В течение 11 месяцев ее тело полностью изменилось, и ей не нужно было ограничивать себя, чтобы добиться этого.
"Я могла бы сидеть здесь и рассказывать вам, что я каждый день сбалансировано питалась, выполняла все тренировки и как достижение моих целей было радостной, но я бы просто соврала. Не поймите меня неправильно, я придерживалась своих планов и оставалась последовательной. Но 2024 год, честно говоря, был одним из самых напряженных в моей жизни", - написала она.
Как изменилось тело Лиззи Хай (фото: instagram.com/liz.bitesback)
В частности, были дни, когда она ела много сладкого из-за стресса и недосыпания, которое привело к плохому самочувствию.
По ее словам, достичь своих целей иногда бывает очень тяжело, но единственная причина, почему она увидела прогресс, это потому, что никогда не сдавалась.
"Я вижу каждый день как новую возможность и продолжаю работать, несмотря ни на что. Если у вас был плохой день, неделя или даже месяц, то не позволяйте этому мешать достичь того, чего вы хотите быть. Твое будущее будет гордиться тобой за то, что ты никогда не сдался", - добавила тренер.
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