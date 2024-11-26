Тренер рассказала, как ей удалось полностью изменить свое тело за год

Похудеть и подтянуть тело бывает тяжело, но это все возможно при правильной технике. Тренер рассказала, что ей помогло этого достичь через 11 месяцев.

Какие изменения помогут похудеть

По ее словам, в начале года она хотела, чтобы ее тело было более рельефным. Небольшие шаги в правильном направлении привели к большим результатам. Иногда для прогресса достаточно внести простые изменения, и трансформация Лиззи это доказала.

В течение 11 месяцев ее тело полностью изменилось, и ей не нужно было ограничивать себя, чтобы добиться этого.

"Я могла бы сидеть здесь и рассказывать вам, что я каждый день сбалансировано питалась, выполняла все тренировки и как достижение моих целей было радостной, но я бы просто соврала. Не поймите меня неправильно, я придерживалась своих планов и оставалась последовательной. Но 2024 год, честно говоря, был одним из самых напряженных в моей жизни", - написала она.

Как изменилось тело Лиззи Хай (фото: instagram.com/liz.bitesback)

В частности, были дни, когда она ела много сладкого из-за стресса и недосыпания, которое привело к плохому самочувствию.

По ее словам, достичь своих целей иногда бывает очень тяжело, но единственная причина, почему она увидела прогресс, это потому, что никогда не сдавалась.