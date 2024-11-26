Тренер розповіла, як їй вдалося повністю змінити своє тіло за рік

Схуднути та підтягнути тіло буває важко, але це все можливо за правильної техніки. Тренер розповіла, що їй допомогло цього досягнути за 11 місяців.

Які зміни допоможуть схуднути

За її словами, на початку року вона хотіла, щоб її тіло було більш рельєфним. Н евеликі кроки в правильному напрямку призвели до великих результатів. Іноді для прогресу достатньо внести прості зміни, і трансформація Ліззі це довела.

Протягом 11 місяців її тіло повністю змінилося, і їй не потрібно було обмежувати себе, щоб досягти цього.

"Я могла б сидіти тут і розповідати вам, що я щодня збалансовано харчувалася, виконувала всі тренування та як досягнення моїх цілей було радісним, але я б просто збрехала. Не зрозумійте мене неправильно, я дотримувалась своїх планів і залишалась послідовним. Але 2024 рік, чесно кажучи був одним із найбільш напружених у моєму житті", - написала вона.

Як змінилось тіло Ліззі Хай (фото: instagram.com/liz.bitesback)

Зокрема, були дні, коли вона їла багато солодкого через стрес та недосипання, яке призвело до погано самопочуття.

За її словами, досягти своїх цілей інколи буває страшенно важко, але єдина причина, чому вона побачила прогрес, це тому, що ніколи не здавалась.