Тренер рассказал, важно ли потеть на тренировке

У многих людей существует миф, что нужно хорошо потеть на тренировках - и тогда будете худеть. Но это не так.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера из Львова Виктора Мандзяка в Facebook.
По словам Виктора, на тренировку не нужно одеваться тепло, пытаясь пропотеть.
Дело в том, что тело выделяет пот, пытаясь вывести лишнее тепло из организма, чтобы вы не перегрелись.
"Это неправильное убеждение - иллюзия о потении на тренировке", - сказал Мандзяк.
Конечно, если вы тренируетесь в теплом помещении и вы тепло одеты, то вы будете потеть больше, чем человек, одетый в комфортную одежду.
"Потение не имеет никакого значения на массу тела, на это не ориентируйтесь вообще", - сказал эксперт.
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