Тренер Анита Луценко показала, как с помощью упражнений избавиться от сутулости и улучшить осанку

Спина и позвоночник - это основа нашего тела. Если она искривлена, от этого страдает весь организм - опускается тазовое дно, возникают головные боли и боли в спине, развиваются проблемы с суставами.

О том, как улучшить осанку и избавиться от сутулости, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фитнес-тренера Аниты Луценко в Instagram .

Чем опасна сутулость

"Сутулость - это проблема нашей современности. Потому что в основном мы привыкли сидеть скрючившись. Если мы хоть три дня сидим в таком положении, наши грудные мышцы сокращаются. И от этого, кстати, портится форма груди. А мышцы на спине растягиваются, они не активизируются и не привыкают нас держать в правильном положении", - объясняет Луценко.

Из-за неправильного положения спины, человек также неправильно держит шею. Это создает помехи для нормального тока крови. Из-за этого возникает головная боль, раздражение, нарушение сна.

"Кроме того, когда мы сутулимся, у нас еще и "вываливается" живот и из-за этого провисает тазовое дно. И все это связано с дыханием, потому что когда мы сутулы - мы дышим поверхностно. Также от диафрагмы, правильного дыхания зависит недержание мочи и положение тазового дна. Это все очень хорошо можно исправить с помощью упражнений для осанки", - говорит тренер.

Как улучшить осанку с помощью упражнений

"Расправляем плечи, вытягиваем шею и таким образом держим осанку. Представьте, что у вас длинные серьги, которые не должны касаться плеча, поэтому постоянно тяните шею. Плечи нужно опустить и важно их не зажимать назад, потому что потом начнет болеть между лопатками. Плечи нужно расслабленно "растянуть" в стороны и вниз", - советует Луценко.

Также тренер отмечает, что достаточно выполнять специальные упражнения в течение 15 минут каждый день и это улучшит осанку.