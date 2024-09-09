Тренер назвал одно действие, которое точно сузит талию

Что нужно делать для похудения

Эксперт сообщил, что перед тем, как глотать, нужно хорошо пожевать. Но дело не только в этом: пожеванная пища - механически измельченная пища, в таком состоянии слюне легче в нее пропитаться, облегчив дальнейшее пищеварение.

По словам тренера, количество жевательных движений влияет на массу тела.

Он рассказал, что в одном из исследований, которое проводилось на крысах, было обнаружено, что 40 разжевываний по сравнению с 15 приводят к меньшему количеству употребленной пищи.

"И это не удивительно, ведь у испытуемых, жевавших 40 раз была более низкая концентрация гормона голода грелина, и более высокая - глюкагонообразного пептида-1 и холецистокинина - сигнальных молекул сытости. А еще ученые обнаружили интересную закономерность: полные люди имеют привычку мало жевать и быстро глотать по сравнению со стройными", - сказал Виктор.

После этого становится очевидным, что если вы хорошо жуете - у вас узкая талия.

"Но орехи. Так вот, люди ели миндаль. Пережевывали 10, 25 и 40 раз. Кал жевавших 10 раз был наиболее жирным. Вы понимаете, что это значит? Что эти орехи плохо усвоились. А если они плохо усвоились, то много калорий прошло транзитом. Поэтому много жевать - это хорошо, только не орехи", - резюмировал Мандзяк.