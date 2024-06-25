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Тренер назвала популярные упражнения, которые сильно вредят коленям (видео)

Какие упражнения вредят коленям (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все упражнения полезны для здоровья. Следует знать, какие из них могут сильно навредить коленям, что в будущем приведет к трате денег на лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Какие упражнения вредят коленям

Многие девочки даже не осознают, что уже сейчас разрушают свои суставы, начиная с неправильной позы для сидения и заканчивая тренировками.

Перекрестные выпады

В упражнении идет большая нагрузка на внешнюю часть колена. А это может привести к износу хрящей и даже развитию артрита.

Тренер рекомендует замены на обычные выпады.

Перекрестные выпады вредят (кадр с видео)

Приседания на носках

В таких упражнениях увеличивается давление на переднюю часть стопы и колена, что может привести к травме.

Лучше делать приседания с широкой поставкой ног, не отрывая пяток от пола.

Приседания на носках (фото: кадр с видео)

Как сохранить здоровье колен

Ульяна Вернер советует выбирать обувь с поддержкой стопы и амортизацией, чтобы уменьшить влияние ушибов на коленные суставы.

Также нужно хорошо разогреваться перед тренировкой, чтобы снизить риск возникновения травм.

К тому же следует медленно увеличивать интенсивность и объем тренировки.

Выполняйте упражнения для поддержания мышц бедра - они помогут обеспечить стабильность коленных суставов.

Следует также давать мышцам время отдохнуть и восстановиться после тренировок.

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