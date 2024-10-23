Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут "подтянуть" руки и избавиться от дряблости

Подтянуть обвисшую кожу рук, подкачать мышцы и улучшить рельеф можно в домашних условиях. Тренер назвала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости рук.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.
Сначала нужно стать ровно, ноги поставить на ширине плеч.
Возьмите в руки гантели и медленно поднимайте их, сгибая локти.
Ноги поставьте немного шире плеч и чуть-чуть согнитесь в коленях, корпус наклоните вперед, а руки с гантелями согните в локтях.
На выдохе выпрямляем руку назад, на вдохе сгибаем и поворачиваем в исходное положение. Очень важно при выполнении упражнения не раскачиваться корпусом, локоть не отводите в сторону, он должен "смотреть" в потолок.
Станьте ровно и возьмите в руки гантели. Далее плавно поднимайте руки вверх, чтобы они были на уровне лица.
После этого опускайте их и снова повторите движение.
Возьмите гантели и приподнимите их к середине головы. С выдохом поднимите руки вверх и верните назад.
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