Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут "подтянуть" руки и избавиться от дряблости

Упражнение 1

Сначала нужно стать ровно, ноги поставить на ширине плеч.

Возьмите в руки гантели и медленно поднимайте их, сгибая локти.

Сгибание рук с гантелями (фото: кадр видео)

Упражнение 2

Ноги поставьте немного шире плеч и чуть-чуть согнитесь в коленях, корпус наклоните вперед, а руки с гантелями согните в локтях.

На выдохе выпрямляем руку назад, на вдохе сгибаем и поворачиваем в исходное положение. Очень важно при выполнении упражнения не раскачиваться корпусом, локоть не отводите в сторону, он должен "смотреть" в потолок.

Исправление рук с гантелями назад (фото: кадр видео)

Упражнение 3

Станьте ровно и возьмите в руки гантели. Далее плавно поднимайте руки вверх, чтобы они были на уровне лица.

После этого опускайте их и снова повторите движение.

Подъем рук с гантелями (фото: кадр видео)

Упражнение 4

Возьмите гантели и приподнимите их к середине головы. С выдохом поднимите руки вверх и верните назад.

Жим гантелей (фото: кадр видео)