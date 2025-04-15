Тренер чемпионов оценил шансы Усика в боях с Дюбуа и Паркером: "Саша их разберет"

Прогноз Сенченко

Тренер Карена Чухаджяна считает, что в реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа сильнее окажется именно украинский боксер. По его словам, Дюбуа несколько спрогрессировал, по сравнению с первым поединком, однако несмотря на это, у британца в конце концов меньше шансов на победу, чем у украинца.

"Думаю, что британец стал несколько лучше, но не настолько, чтобы победить Усика и я уверен, что Саша его снова разберет", - сказал он

Также Сенченко высказался относительно того, что Джозеф Паркер вызвал Усика на бой. По его словам, уровень украинца значительно выше, чем у австралийца, но в хевивейте можно ожидать чего угодно, поэтому не стоит говорить, что у Паркера вообще не будет шансов.

Первый бой Усик - Дюбуа

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Польша. Этот поединок был обязательной защитой титулов Усика в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Поединок состоял из 12 раундов, но не прошел всю дистанцию. В первом раунде Усик продемонстрировал свою технику, нанеся точный джеб. Во втором раунде он продолжил доминировать, хотя и пропустил удар в бедро, после которого рефери дал ему время на восстановление. В пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, что привело к временной остановке боя. После паузы Усик восстановился и продолжил атаковать. В восьмом раунде он отправил Дюбуа в нокдаун, а в девятом - завершил бой техническим нокаутом после еще одного нокдауна.

После боя команда Дюбуа подала жалобу на результат, утверждая, что удар в пятом раунде был легальным, однако Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила правильность решения судьи, отметив, что удар действительно был ниже пояса, и победа Усика остается в силе.