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Тренды зимы 2023: что нужно иметь в шкафу в этом сезоне

Эти вещи следует иметь в зимнем гардеробе этого сезона (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Честно говоря, иметь привлекательный вид зимой - задача не из простых.

Все, потому что зимняя одежда громоздкая и объемная. А надеть еще шапку и шарф, и в результате вы выглядите как настоящая капуста.

Специально для Styler стилист Юлия Сайко рассказала о главных модных тенденциях зимы 2022-2023.

Верхняя одежда

Главным элементом гардероба зимой является верхняя одежда, поэтому на нее следует делать главный акцент. Стилист советует иметь несколько вариантов на разную погоду и под разные образы.

Женщинам следует приобрести экошубу, маскулинную оверсайз дубленку и куртку puffer. Независимо от того, что на вас: платье, джинсы или спортивный костюм - вы сможете подобрать верхнюю одежду к чему-либо, имея в шкафу такой арсенал.

Женская зимняя экошуба

Маскулинный оверсайз дубленка

Женская куртка.

У мужчин список немного меньше, тем не менее приобретите своей половинке объемное пальто и куртку puffer. Первый вариант идеально дополнит строгий классический образ, а куртка будет комбинироваться с обычными образами.

Мужская верхняя одежда на зиму

Женский гардероб

Если верхняя одежда женщин и мужчин еще имела нечто общее, то остальные элементы гардероба отличаются. Рассмотрим сначала актуальную зимой женскую одежду.

Многослойность остается популярной, поэтому специалист советует приобрести твидовый жакет и трикотажный брючный костюм. Это классика любого сезона, однако зимой отдавайте предпочтение теплым материалам.

Твидовый жакет на зиму

Не забывайте о зимних свитерах, которые не только согреют, но и станут изюминкой «лука». Чтобы свитер хорошо обыгрывал образ, обратите внимание на высокий воротник и молнию.

Актуальный свитер зимой 2022-2023

К вашему удивлению зима - это не только о грубых тканях. Юлия говорит, что о легкости в одежде забывать совсем не обязательно, поэтому шелковая блуза точно пригодится вам.

Для добавления женских акцентов можно обратить внимание на юбки длины миди и трикотажные платья. Они создадут уютный образ и не дадут вам замерзнуть в холод.

Женское трикотажное платье

Что касается обуви, то вполне достаточно будет иметь по паре дутых ботинок
и низких валенок по типу UGG А вот из аксессуаров приобретите объемный шерстяной шарф для многослойных образов.

Базовая женская обувь на зиму

Мужской гардероб

В мужской зимней одежде акцент делают на свитерах, кофтах и т.д. Поэтому представителю сильного пола точно стоит иметь в шкафу оверсайз свитер с принтом, джемпер-поло и так называемую "флиску".

Мужской джемпер-поло

Мужская флиска на зиму

Среди вариаций брюк лучше отдать предпочтение брюкам с защипами и брюкам карго вместо обычных синих джинсов. Мужские аксессуары зимой не отличаются от классики: шапка бини и объемный шарф.

Брюки с защипами и брюки карго

Зимняя шапка бин для мужчин

Раньше мы рассказывали, как выбрать качественную зимнюю одежду, чтобы носить не один сезон.

Читайте также, как защитить обувь от лужи и грязи. На период слета на дорогах то, что нужно!

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