Тренды купальников 2025: какие модели выбрать для идеального отдыха

Купальники в стиле ретро

Высокие трусики, топы с чашечками, принт в клетку, банты и рюши - 50-60-е возвращаются. Ретро-купальники подходят практически всем - они скрывают недостатки и подчеркивают достоинства. Особенно популярны среди девушек и женщин, которые желают выглядеть стильно и изящно, не демонстрируя лишнего.

Какие купальники выбрать на лето 2025 (скриншот)

Купальник в полоску

Купальники в полоску - это классика пляжной моды, которая не теряет актуальности уже десятки лет. Они универсальны, стильны и способны изменять восприятие фигуры в зависимости от типа полоски.

Такой купальник можно дополнить рубашками, парео или пляжными аксессуарами. Он смотрится стильно и на бассейне, и на море, и даже в городском пляжном клубе.

Купальник в полоску в трендах 2025 (скриншот)

Белый купальник

Белый купальник - это вечная классика, которая сочетает в себе чистоту, элегантность и роскошь. Он выглядит эффектно как на загорелой коже, так и на светлой, подчеркивая естественную красоту и создавая впечатление свежести и воздушности.

Однако такой купальник может быть немного "капризным": важно выбирать плотную ткань с подкладкой, чтобы избежать прозрачности. Также он нуждается в осторожной стирке и уходе, чтобы не потерять белоснежный оттенок.

Белый купальник в моде (скриншот)

Ассиметричные купальники и разрезы

Один рукав, скошенные линии, необычные вырезы - асимметрия снова в тренде. Такой крой не только придает динамику образу, но и визуально подчеркивает фигуру. Особенно актуальны модели с одним плечом или необычными вырезами на животе.

Необычные купальники в моде на лето 2025 (скриншот)

Цветочный принт

Купальники с цветочным принтом - это настоящая классика летнего гардероба, каждый раз возвращающаяся в тренды с новыми акцентами. Они символизируют легкость, романтику, женственность и природную красоту.

В 2025 году цветы снова на пике популярности, но с современным прочтением: большее внимание к деталям, стилизация под акварель или тропики, сочетание с геометрией и минимализмом.

Модный купальник на лето (скриншот)

Также стилист советует обратить внимание на купальник в тон вашей кожи, с блестками, которые переливаются на солнце, с объемными деталями, кроше, анималистичные принты.