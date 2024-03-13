Стилистка сказала, как носить анималистичный принт в 2024 году и насколько он актуален

Звериные принты, кажется, всегда были в тренде и именно они прекрасно сочетаются с любыми цветами, яркими и базовыми.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".

Актуальность звериных принтов в одежде

Звериные принты совсем не собираются уступать свое место в топ-параде трендов 2024 года. Благодаря их оригинальности и разнообразию женщины часто добавляют их в свои образы.

При выборе принта следует помнить о его размере, который в свою очередь должен украшать вас и вашу фигуру. Любой принт обладает свойством коррекции фигуры, если это необходимо.

Именно в этом случае рекомендуется перед тем как купить вещь, примерить ее и посмотреть нравитесь ли вы себе в этой вещи и подходит ли окрас именно вам.

Таким образом вы будете иметь вещь, которая точно будет видеть мир и принесет массу удовольствия и добавит привлекательную изюминку в ваш образ.

Разные звериные принты имеют свой символизм, что делает их привлекательными и загадочными. Но важно правильно их сочетать и уметь создать гармонию в образе.

Как носить звериные принты в 2024 году (фото: Pinterest)

Звериные принты – это женская смелость

Звериные принты в моде всегда остаются актуальными. Они могут добавить стиля, грации и смелости к любому образу.

Звериные принты начали набирать популярность в моде уже в 18-19 веках, когда образцы из тигрового, леопардового и зебрового рисунков появились на одежде. Различные виды принтов звериных могут иметь свой символизм.

Обычно они символизируют дикую природу и экзотику, что делает их привлекательными и загадочными. Леопардовый принт, например, символ независимости и устойчивости, а зебра отражает грацию и элегантность.

Как носить звериные принты в 2024 году (фото: Pinterest)

Как носить звериные принты

В обыденных образах они привлекательно выглядят в виде акцента – одного элемента образа. А в вечерних и праздничных аутфитах можно дать себе свободу и использовать звериный принт в качестве основного элемента и создать total look.

Звериные принты хорошо гармонируют с нейтральными цветами, такими как черный, белый, коричневый или бежевый.

Если хочется экспериментов и яркости, объединяйте их с зелеными, оранжевыми и розовыми оттенками. Если вы не уверены подходит ли такое смелое проявление к вашей философии стиля, то можно начать с аксессуаров, такие как сумки, шарфы, бижутерия, ремни или обувь.

Ношение звериных принтов – это хороший способ выразить свой стиль, настроение и личность. Аксессуары и обувь в принте зверя могут интересно дополнять и разнообразить ваши образы.

Поклонницам минимализма или монохромный прием стилизации образа с помощью аксессуаров будет двухлетним и принесет в образы оригинальность и нужный акцент.

Важно помнить, что мода и стиль – это способ выразить себя, поэтому не бойтесь экспериментировать и наслаждаться своим стилем со звериными принтами.

Как носить звериные принты в 2024 году (фото: Pinterest)