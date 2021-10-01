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В Афганістані жінки вийшли на акцію протесту за свої права

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Афганістан, П'ятниця 01 жовтня 2021 04:04
В Афганістані жінки вийшли на акцію протесту за свої права Фото: в Афганістані жінки вийшли на акцію протесту за свої права (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Афганістані жінки вийшли на акцію протесту за свої права. Вони вимагають, щоб радикали відновили жінок на робочих місцях і дозволили дівчатам і дівчаткам повернутися в школи та університети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AAMAJ.

Десятки мешканок Кабула вийшли на акцію протесту проти різних обмежувальних заходів щодо афганських жінок, які вводяться радикальним рухом "Талібан", що захопив владу в країні.

Основні вимоги афганок полягають у тому, щоб радикали відновили жінок на робочих місцях і дозволили дівчатам і дівчаткам повернутися в школи та університети.

А головними гаслами учасниць мітингу стали "жінки не повинні бути маргіналізовані!" і " стигматизація жінок - це стигматизація всіх людей".

Загалом демонстрація пройшла мирно, проте бойовики руху стріляли в повітря для розгону учасниць несанкціонованої акції.

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