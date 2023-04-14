Не нужно бежать в магазин: как быстро сделать разрыхлитель дома

Как сделать разрыхлитель

Для приготовления разрыхлителя необходимо взять только 4 ингредиента:

3 чайные ложки пищевой соды;

3 чайные ложки муки;

3 чайные ложки кукурузного или картофельного крахмала;

1,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Необходимо в миске смешать пищевую соду и лимонную кислоту. Лимонную кислоту необходимо измельчить, чтобы размер кристалликов уменьшился.

Далее нужно добавить крахмал, муку и смешать. Важно смешать все, прежде чем начнется реакция между лимонной кислотой и содой.

Смесь можно хранить в герметичной емкости в сухом и темном месте.

Чем можно заменить разрыхлитель

Пищевая сода

Соду добавляют в тесто, где уже есть кислые ингредиенты для реакции, в частности, фруктовое пюре, творог, лимонная кислота и уксус.

Одна чайная ложка разрыхлителя = одной чайной ложке пищевой соды.

Алкоголь

Для рыхления бездрожжевого песочного теста лучше всего подходят ром и коньяк. А для дрожжевого теста - водка.

Важно помнить, что при выпекании алкоголь испаряется.

Газированная вода

Минеральная газировка насытит тесто углекислым газом, чтобы оно было мягким и воздушным. Необходимо помнить, если вы берете минеральную воду, тогда обычную уже добавлять не нужно.