Не нужно бежать в магазин: как быстро сделать разрыхлитель дома

Для замешивания теста требуется разрыхлитель. Однако иногда его может не оказаться дома. В таком случае не нужно сразу бежать в магазин, ведь разрыхлитель можно сделать дома из доступных ингредиентов.
Что понадобится для разрыхлителя - читайте ниже на Styler.
Для приготовления разрыхлителя необходимо взять только 4 ингредиента:
Необходимо в миске смешать пищевую соду и лимонную кислоту. Лимонную кислоту необходимо измельчить, чтобы размер кристалликов уменьшился.
Далее нужно добавить крахмал, муку и смешать. Важно смешать все, прежде чем начнется реакция между лимонной кислотой и содой.
Смесь можно хранить в герметичной емкости в сухом и темном месте.
Пищевая сода
Соду добавляют в тесто, где уже есть кислые ингредиенты для реакции, в частности, фруктовое пюре, творог, лимонная кислота и уксус.
Одна чайная ложка разрыхлителя = одной чайной ложке пищевой соды.
Алкоголь
Для рыхления бездрожжевого песочного теста лучше всего подходят ром и коньяк. А для дрожжевого теста - водка.
Важно помнить, что при выпекании алкоголь испаряется.
Газированная вода
Минеральная газировка насытит тесто углекислым газом, чтобы оно было мягким и воздушным. Необходимо помнить, если вы берете минеральную воду, тогда обычную уже добавлять не нужно.
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