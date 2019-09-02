Травма ребра: учасниця Танці з зірками зробила несподіване зізнання

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова та її партнер по танцях Олександр Прохоров вже другий ефір залишаються лідерами на новому сезоні популярного шоу Танці з зірками 2019. Останній виступ вони присвятили співачці Мадонні. Різатдінова вийшла на паркет, незважаючи на серйозну травму ребра. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

Пара чудово виконала танець, і судді поставили їм 29 балів. При цьому користувачі мережі часто кажуть, що Ризатдиновой легше за інших, тому що вона професійна гімнастка.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (відео: YouTube/Танці з зірками)

Ганна розповіла про те, як їй на проекті допомагає гімнастика і про який постановці вона мріє. Вона підкреслила, що художня гімнастика ніяк не пов'язана з бальними танцями. Але Різатдінова зазначила, що її розтяжка допомагає в підтримках. Але через підтримки вона отримала травму ребра у другому ефірі. Тому вони з партнером вирішили спростити підтримки.

Різатдінова заявила, що перед виступом у другому ефірі вони тренувалися по п'ять-шість годин на день. При цьому найбільше вона мріє танцювати румбу. Їй дуже хочеться, щоб цей таєць був дуже гарячим.

Нагадаємо, що MARUV на Танцях з зірками приголомшила суддів вальсом у латексі.

Раніше повідомлялося про те, що TAYANNA висловилася про відхід з Танці з зірками 2019.