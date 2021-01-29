Цькування через патріотизм: мовний скандал в школі Дніпра отримав продовження

У Дніпрі в школі спалахнув мовний скандал після того, як кілька батьків учнів поскаржилися на вчительку молодших класів, яка жорстко відстоює свою позицію щодо української та російської мов і розповідає дітям про агресію РФ проти України.

Деякі батьки навіть закликали керівництво навчального закладу усунути педагога, яка нібито лякає учнів, а російськомовних дітей називає "ворогами держави". У школі ж підтримали викладачку. Втім, вчителька другого класу Вікторія Жданова зараз пішла на лікарняний. Про це 29 січня передає 49000.сом.

Директор школи № 137 Ірина Гайдар заступається за неї та зазначає, що досвідчений педагог насправді нічого не порушує, а на уроках дотримується державної політики. З її точки зору, конфлікт виник не між вчителем і дітьми, але між викладачем і батьками.

Зазначимо, інші батьки другокласників також не бачать в ситуації жодної проблеми та виступають на підтримку викладача, чий чоловік загинув в зоні АТО на Донбасі.

У Facebook зараз навіть організували флешмоб, щоб підтримати вчительку: #я_підтримую_вчителя_вікторію_жданову. За цим хештегом люди з усієї України та деяких країн Європи пишуть пости на підтримку Жданової.

Також з'ясувалося, що одна з "активних" незадоволених методами викладання пані Вікторії мама учня Олександра Лобанова, яка вирішила публічно розповісти про свою позицію, виявилася прихильницею партії проросійського блогера Анатолія Шарія. Також на її сторінці в Facebook можна знайти картинки з російськими прапорами і групи, що прославляють СРСР. Тож погляди Лобанової багато в чому пояснюють її ставлення до патріотичної вчительки.

Вчителька Вікторія Жданова зі своїм чоловіком - бійцем АТО на Донбасі (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що нещодавно педагог з НПУ ім. Драгоманова, яка ненавидить Україну, відзначилася новою скандальною заявою.

Також ми писали про те, що колишні студенти Більченко розповіли Styler правду про скандальну викладачку НПУ ім. Драгоманова.