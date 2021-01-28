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Педагог з НПУ ім. Драгоманова, яка ненавидить Україну, відзначилася новою скандальною заявою

Київ, Четвер 28 січня 2021 18:52
Педагог з НПУ ім. Драгоманова, яка ненавидить Україну, відзначилася новою скандальною заявою
Професор київського вишу оскандалилася заявою про війну на Донбасі (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Професор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко, яка опинилася в центрі скандалу через свої українофобські висловлювання та проросійські заяви, поскаржилася на погрози в мережі та попросити захисту у президента України.

При цьому викладачка, яка не відмовляється від своїх обурливих слів про Україну як про "онкохвору американську колонію", заперечує російську військову агресію на Донбасі. Про це педагог заявила кореспонденту програми "Вікна-новини" на телеканалі СТБ.

Більченко вважає, що на Сході України йде "громадянська війна", хоча і визнає факт окупації Росією Криму.

"Тут нічого не скажеш, Крим відняли у нас, так. Ну і що?" - каже викладачка.

Також вона закликала показати їй український закон, "який визнає, що Україна воює з Росією".

"Щойно цей закон буде на ось цьому столі, ми будемо обговорювати Захара Прилєпіна", - так прокоментувала Більченко те, що один з ватажків бойовиків "ДНР", з яким вона дружить, читає її вірші в соціальній мережі.

Вона також розкритикувала перехід сфери обслуговування на українську мову і запевнила, що в Україні "немає людей, які не розуміють російську".

За словами проректора з наукової роботи НПУ ім. Драгоманова Григорія Торбіна, нині на вченій раді повинні вирішити питання щодо скандальних висловлювань викладачки, які "зустріли рішучий осуд з боку керівництва навчального закладу, студентської громадськості, професорсько-викладацького складу".

Як заявила голова студентського парламенту факультету філології НПУ Софія Денисюк, висловлювання Більченко позиціонують університет неправильно і є "чорним піаром".

Так, студенти написали скарги керівництву вишу і заявили, що таким викладачам в цьому університеті не місце.

Сама ж Більченко прокоментувала заяву однієї зі своїх студенток про відрахування на знак протесту проти антиукраїнських випадів педагога і зазначила, що "це її право... мені немає за що вибачатися".

Відео: Педагог НПУ їм. Драгоманова Євгенія Більченко відзначилася новою скандальною заявою

Раніше ми писали про те, що колишні студенти Більченко розповіли Styler правду про скандальну викладачку НПУ ім. Драгоманова.

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Новини України Життя Донбасскандалпреподавателиуниверситет

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