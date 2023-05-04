Май станет настоящим испытанием для этих знаков Зодиака: кому звезды принесут проблемы

Гороскоп на май расскажет, для кого из знаков Зодиака конце весны станет сложным и напряженным месяцем. Могут быть проблемы с финансами, неурядицы в семье и сложности в бизнесе или на работе.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в мае будет много проблем. Кто попал в этот список - читайте ниже.

Рак

В мае Раки будут чувствовать себя более уставшими и опустошенными. Это коснется не только физического состояния, но и эмоционального. Усталость будет влиять на все сферы жизни - от личных отношений до работы.

Постарайтесь воздержаться от ссор и выяснения отношений - они могут иметь катастрофические последствия. И не забывайте отдыхать - это поможет восстановить силы.

Дева

В конце весны Девам придется принять несколько важных решений в личной или профессиональной жизни. Доверяйте своей интуиции, очень тщательно взвешивайте все за и против до того, как начнете действовать или дадите ответ - от этого зависит очень многое в вашем будущем.

С партнером постарайтесь не конфликтовать - возможно вы слишком много от него требуете? Сомнения о ваших отношениях отложите на потом, сейчас не время что-то прояснять.

Козерог

В мае вам придется сделать огромный шаг назад. Личную жизнь стоит поставить на первое место, а вот карьеру, рабочие отношения и бизнес - переместите временно на второе. Очень важно сейчас дать своим близким понять, что вы вместе с ними. Иначе это будет иметь негативные последствия.

Проведите с ними время вместе, сделайте мини-отпуск на пару дней, говорите добрые и ласковые слова, проявите заботу - это позволит сохранить то, что у вас есть.

Рыбы

В мае Рыбы будут чувствовать некоторую напряженность в любовных отношениях и в профессиональной сфере. Ответственность и силы, которые они вкладывают в работу, будут очень высоки. И это может стать ключом к успеху или наоборот - принести взрыв неприятностей.

Постарайтесь больше отдыхать, чтобы стресс и усталость не поглотили вас с головой. Есть риск, что работа закроет от вас другие сферы жизни и это вызовет конфликты.