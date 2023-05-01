Начало мая щедро одарит деньгами: кому из знаков Зодиака повезет с финансами

Гороскоп на май 2023 года обещает улучшение финансового положения некоторым представителям зодиакального созвездия. В начале месяца возможны поступления денег из разных источников, а также неожиданные подарки.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в начале мая улучшится финансовое положение. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Свои желания стоит подкрепить действия, поэтому энергию нужно направить на создание лучших условий для жизни. Возможны внезапные поступления средств, новые предложения и проекты.

Придерживайтесь важного правила - не беритесь за то, что вам не по силам пока что. От крупных покупок в ближайшие дни лучше откажитесь.

Лев

В начале мая Львы начнут выкарабкиваться из финансовых проблем. Если вы перестанете тратить деньги на ненужные мелочи, то есть шанс быстро накопить средства для выполнения какой-то мечты. Тем более, что ваши доходы в мае начнут увеличиваться.

Дева

В конце весны рекомендуется рискнуть и воспользоваться шансом стать богаче. Можно инвестировать средства в новое дело. А еще у Дев есть все шансы получить премию или выиграть в лотерею.

Весы

Если вы задумывались об открытии нового дела, то самое время запускать его именно сейчас. На ваших счетах может не хватить средств, поэтому можно взять заем - эти деньги быстро окупятся и вернутся.

А еще средства для такого благородного дела могут предложить родственники или друзья - постарайтесь хорошо все подсчитать и соглашайтесь.

Скорпион

Прибавка к зарплате от начальства, которое оценило ваши старания, подарки от коллег или родных - все это про Скорпиона в начале мая. Если у вас вдруг спросят, чего бы очень хотелось - не стесняйтесь и говорите, так как в вашей жизни началась светлая финансовая полоса. Она принесет материальный успех.