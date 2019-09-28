Трамп показав передвиборчий ролик із Зеленським і Порошенко (відео)

Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в Facebook передвиборчий відеоролик, в якому фігурують президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко. У відео обігруються у виграшному для Трампа світлі обставини скандалу, що вибухнув навколо його розмови з шостим українським лідером. Відповідне відео з'явилося в суботу, 28 вересня.

Відеоролик розкриває тему скандалу, який виник навколо Трампа та іншого кандидата на пост президента Америки, Джо Байдена, а також сина Хантера. Як повідомлялося раніше, скандал виник нібито через те, що Трамп в розмові з Зеленським тиснув на українського лідера, щоб той сприяв розслідуванню "корупції" сина свого конкурента в Україні. Про це заявили непідтверджені джерела.

У відео демократи звинувачують в тому, що ініціювали імпічмент Трампа через те, що той сприяв розкриттю корупції їх представника.

Трамп прокоментував публікацію відеоролика фразою: "Я злив болото".

Трамп опублікував передвиборчий ролик із Зеленським і Порошенко (відео: facebook.com/DonaldTrump)

Нагадаємо, що раніше Білий дім намагався засекретити розмови Трампа з Путіним.