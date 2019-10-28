Трамп назвав Зеленського новим президентом Росії

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу на авіабазі Ендрюс в штаті Меріленд публічно назвав Володимира Зеленського новим президентом Росії і хорошою людиною. На конфуз президента США звернули увагу журналісти. Повний текст брифінгу Дональда Трампа був опублікований на сайті Білого дому.

Дональд Трамп сказав, що у нього була хороша розмова з президентом України, а потім назвав його російським президентом і хорошою людиною.

"У мене була відмінна розмова з президентом України. У мене була ще одна розмова з ним, я думаю, що було те ж саме. Нічого не було. Вони намагалися взяти цю розмову і перетворити її у великий скандал. Проблема була в тому, що ми розшифрували її. Це була точна транскрипція розмови. Отже, в двох словах, інформатор написав помилкову розповідь про розмову. Тепер вони не хочуть говорити про інформатора, тому що вони не думали, що я збираюся випустити розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував слова Шиффа (голова спеціального комітету з розвідки Палати представників США). І щоб висловити свою думку, російський - як ви знаєте, новий російський президент, хороший чоловік, зробив свою заяву про цю розмову. Там не було нічого. На нього не чинилося ніякого тиску. Ніякого", - сказав Дональд Трамп.

Скріншот публікації на сайті Білого дому

Відомий журналіст Мілан Лєліч прокоментував черговий казус Трампа.

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