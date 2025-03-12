Трамп купил новенькую Tesla: а есть ли права у американского президента?

Дональд Трамп 11 марта купил новенькую Tesla красного цвета, чтобы поддержать своего друга Илона Маска. Однако во время пресс-конференции американский президент признался, что ему очень жаль, что самостоятельно ездить на ней не сможет.

Почему Трамп не сможет водить новую Tesla и есть ли у него вообще права на вождение автомобиля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek .

Трамп решил поддержать компанию Илона Маска, которая занимается производством электромобилей, поскольку Tesla сейчас теряет цену на акции и активно бойкотируется по всему миру. В основном - из-за самого Маска, который критикуют за его работу в администрации Трампа.

Во вторник, 11 марта, Трамп сначала заявил, что купит автомобиль, а затем похвастался новой Tesla Model S красного цвета.

Во время пресс-конференции он заявил, что есть и "плохая новость", и она в том, что он не имеет права управлять транспортным средством после его покупки. И придется разрешить использовать авто своим сотрудникам.

Выяснилось, что есть две веские причины, почему Дональд Трамп не может самостоятельно ездить на новом электромобиле.

Во-первых, как президенту США, Трампу запрещено ездить по дорогам общего пользования из соображений безопасности.

"Вот плохая новость: мне запрещено управлять автомобилем, потому что я давно не водил машину, и я люблю ездить на машинах. Но я собираюсь иметь ее в Белом доме, и позволю своим сотрудникам использовать ее. Я позволю людям пользоваться ею, и все они в восторге от этого. Мне не разрешено им пользоваться, вы в это верите?" - сказал Трамп.

По законам США, действующим и бывшим президентам запрещено ездить по дорогам общего пользования и этой политики строго придерживается секретная служба. Внедрено это правило было в 1963 году, после убийства президента Джона Ф. Кеннеди.

Но есть еще одна причина - неизвестно, есть ли у Дональда Трампа действительные водительские права.

Копия нью-йоркских водительских прав, которую получили СМИ через открытые запросы еще в 2016 году, показывала, что продлить документ нужно было 14 июня 2020 года. А сделал ли это американский президент - неизвестно. Да и нужно ли это было ему, поскольку ездить он имеет право только на частной территории.

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