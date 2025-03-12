Трамп купив новеньку Tesla: а чи є права в американського президента?

Дональд Трамп 11 березня купив новеньку Tesla червоного кольору, щоб підтримати свого друга Ілона Маска. Однак під час пресконференції американський президент зізнався, що йому дуже шкода, що самостійно їздити на ній не зможе.

Чому Трамп не зможе водити нову Tesla та чи є у нього взагалі права на водіння автомобіля, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Newsweek.

Трамп вирішив підтримати компанію Ілона Маска, яка займається виробництвом електромобілів, оскільки Tesla зараз втрачає ціну на акції й активно бойкотується по всьому світу. Переважно - через самого Маска, яка критикують за його роботу в адміністрації Трампа.

У вівторок, 11 березня, Трамп спочатку заявив, що купить автомобіль, а потім похизувався новою Tesla Model S червоного кольору.

Під час пресконференції він заявив, що є й "погана новина", і вона у тому, що він не має права керувати транспортним засобом після його купівлі. І доведеться дозволити використовувати авто своїм співробітникам.

З'ясувалося, що є дві вагомі причини, чому Дональд Трамп не може самостійно їздити на новому електромобілі.

По-перше, як президенту США, Трампу заборонено їздити дорогами загального користування з міркувань безпеки.

"Ось погана новина: мені заборонено керувати автомобілем, тому що я давно не водив машину, і я люблю їздити на машинах. Але я збираюся мати її в Білому домі, і дозволю своїм співробітникам використовувати її. Я дозволю людям користуватися нею, і всі вони в захваті від цього. Мені не дозволено ним користуватися, ви в це вірите?" - сказав Трамп.

За законами США, чинним та колишнім президентам заборонено їздити дорогами загального користування і цієї політики суворо дотримується секретна служба. Впроваджено це правило було у 1963 році, після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді.

Але є ще одна причина - невідомо, чи є у Дональда Трампа дійсні водійські права.

Копія нью-йоркських водійських прав, яку отримали ЗМІ через відкриті запити ще у 2016 році, показувала, що продовжити документ потрібно було 14 червня 2020 року. А чи зробив це американський президент - невідомо. Та й чи потрібно це було йому, оскільки їздити він має право тільки на приватній території.

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