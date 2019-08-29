Трагічно загинула ведуча "Руйнівників легенд": усі подробиці

У США загинула відома гонщиця і ведуча культової телепередачі "Руйнівники легенд" Джессі Комбс. 39-річна жінка намагалася побити свій власний рекорд по швидкості, але вона розбилася. Про це повідомляє Autoblog.

Комбс намагалася розігнатися на реактивному транспортному засобі до 619 миль в годину (близько 996 км/год) на сухому озері у пустелі Альворд в штаті Орегон.

Джессі Комбс (фото: instagram.com/thejessicombs)

Спочатку Комбс встановила рекорд на рівні 398 миль в годину (640 км/год) в жовтні 2013 року. У минулому році вона змогла розігнатися до 483 миль в годину (777 км/год), але через технічні проблеми не вийшло офіційно зафіксувати цей результат.

Реактивний транспортний засіб (фото: instagram.com/thejessicombs)

Сім'я Джессі Комбс заявила, що найбільше в житті вона хотіла стати найшвидшою жінкою на Землі. При цьому сім'я гонщиці підкреслила, що вона покинула цей світ, рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка коли-небудь.

Джессі Комбс (фото: instagram.com/thejessicombs)

Вперше Комбс з'явилася в телепередачі "Руйнівники легенд" у 2009 році. Крім того, вона була учасницею багатьох інших автомобільних шоу. Також варто зазначити, що гонщиця була ще і фахівцем по обробці металів.

Джессі Комбс (фото: instagram.com/thejessicombs)

Вона закінчила Вайомингский технологічний інститут за спеціальністю "Післяаварійний ремонт автомобілів". Крім того, вона займалася розробкою швидкісних трансмісій.

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