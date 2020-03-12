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В Україні будуть по-новому проводжати героїв в останню путь

STYLERЖиття    12.03.2020 - 07:29
В Україні будуть по-новому проводжати героїв в останню путь
В Україні з'явиться офіційна церемонія вшанування полеглих героїв (Скріншот з YouTube)

Українських бійців будуть вшановувати в офіційній церемонії

В Україні незабаром введуть офіційну церемонію із загиблими військовими, які віддали своє життя на благо країни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коли давав наказ новому голові Міністерства оборони.

"Окрему увагу я хочу звернути на вшанування пам'яті наших загиблих бійців. На даний момент, розробляється церемонія вшанування почесного кожного героя, який віддав своє життя за батьківщину. Ми дійсно молимо Бога, щоб таких церемоній було як можна менше. Але поки що у нас йде війна, і пам'ять про кожного, хто загинув заради України, буде відзначена належним чином“, - сказав президент Володимир Зеленський.

За словами голови держави, проект церемонії повинен бути представлений до кінця цього тижня.

"Я хочу, щоб ми припинили говорити слово “розробляється“. Це повинно бути зроблено протягом тижня. Щоб в кожному містечку, куди повертаються наші герої, щоб ми бачили, щоб ми не просто з повагою ставилися, щоб це було на найвищому рівні, який сьогодні існує в світі, - зазначив гарант.

Доля Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Доля Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.


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