Трагічно загинув відомий діджей: всі подробиці (фото)

Діджей Адам Скай (Adam Sky) трагічно загинув в готелі на острові Балі під час відпочинку. Музикант, справжнє ім'я якого Адам Ніт, намагався врятувати свою подругу росіянку. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Інформацію про загибель 42-річного австралійського музиканта підтвердили на його офіційній сторінці в Facebook.

Діджей Адам Скай загинув на Балі (скрін: facebook.com/djadamskyofficial)

Пізніше стали відомі всі деталі події. Повідомляється, що Адам відпочивав в готелі з двома друзями. Через деякий час він зрозумів, що в номері не вистачає дівчини. Вона впала з тераси, пролетівши при цьому чотири метри і зламала собі ногу.

Музикант кинувся їй на допомогу, але з розгону врізався в скляні двері. Через отримані травм і величезну втрату крові Адам Ніт помер. Його знайшли в калюжі крові з величезними порізами по всьому тілу.

Трагедія трапилася ще 4 травня, а нещодавно ЗМІ облетіли жахливі деталі події.

Діджей Адам Скай загинув на Балі (фото: 9news)

Адам Ніт більше 15 років виступав під псевдонімом Adam Sky. Він був власником музичної продакшн-студії в Індонезії і мав велику кількість послідовників у соціальних мережах. Зовсім недавно він виступав в Сінгапурі і в минулому році його визнали третім кращим діджеєм Азії.

Діджей Адам Скай загинув на Балі (фото: facebook.com/djadamskyofficial)

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