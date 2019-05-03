ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Віддала серце Україні: в Аргентині померла українська патріотка

STYLERЖиття    03.05.2019 - 12:04
Віддала серце Україні: в Аргентині померла українська патріотка
Марта Стернюк померла в Аргентині (фото: torange.biz)

Марта Стернюк допомагала емігрантам з України

Марта Стернюк померла в Аргентині 30 квітня, не доживши кілька днів до свого 80-річчя. Патріотка України усе своє життя провела у вимушеній еміграції, поки не осіла в південно-американській країні. В юридичній компанії, заснованій батьком допомогала новоприбулим українцям практичними порадами та пошуком роботи. Про це повідомила Українська центральна репрезентація (УЦР) в Аргентинській республіці у Facebook.

Марта Богданівна народилася у Львові 10 травня 1939 року. В часи Другої світової війни її родина змушена була покинути рідне місто, щоб пройти дороги еміграції між Східною і Західною Європою і знайти свою нову доміку серед української діаспори в Аргентині.

Знала кілька мов - англійську, німецьку, італійську, іспанську, але вдома родина спілкувалися виключно українською.

Віддала серце Україні: в Аргентині померла українська патріотка

Марта Стернюк (фото: facebook.com/RCUcrania)

У молодості Марта Стернюк працювала у видавництві "Смолоскип", де разом з групою однодумців збирала інформацію про українських дисидентів, які були засуджені на довголітнє ув'язнення в Сибіру чи запроторені у психіатричні лікарні Радянським Союзом. Цю інформацію згодом розповсюджували у мережі масової інформації.

Вдома у Марти у свій час гостювали Іван Драч, Павло Мовчан, Микола Жулинський та інші борці за національну ідею.

Зазначається, що Марта була близька родичка видатної співачки Соломії Крушельницької та архієпископа і глави греко-католицької церкви України в 1972-1991 роках Володимира Стернюка.

Співчуття з приводу смерті Марти Стернюк висловило Посольство України в Аргентині. 

У мережі висловлюють жалобу за українською патріоткою, яка, незважаючи на вимушену еміграцію, залишалася вірною Україні до останнього подиху.

  • "Вічна їй пам'ять";
  • "Нехай з Богом спочиває";
  • "Вічна пам'ять справжній українці";
  • "Марта Богданівна віддала серце Україні, нехай Господь прийме її душу".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть 74-річного Пітера Мейх'ю, виконавця ролі Чубакки в "Зоряних війнах".

Раніше ми писали про те, що у Кропивницькому помер ветеран АТО, якому раніше відмовляли в лікуванні.

Чому так рано? Помер відомий український комік Автор герба Києва: помер легендарний український скульптор
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся