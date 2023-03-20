Традиционная украинская паска: как испечь по "бабушкиному" рецепту

Традиционная украинская паска готовится на дрожжевом тесте, с добавлением значительного количества сдобы. Выходит она не слишком сухая, не очень влажная и в меру сладкая.
Проверенным рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Onyshkevychi.
Ориентировочно должно получиться 5 шт. диаметром 11 см и 2 шт. диаметром 14 см.
Залейте сухофрукты крутым кипятком на 10 минут, затем просушите на полотенце.
Добавьте в миску теплое молоко, прессованные дрожжи, 3 ст. л. сахара от общего количества. Все тщательно перемешайте. Туда же добавьте 6 ст. л. муки от общего количества.
Накройте опару полотенцем и оставьте подняться минут на 15.
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородности.
Добавьте опару в килограмм муки, туда же добавьте взбитые с сахаром яйца. Все хорошо вымешайте. Должна получиться жидкая масса. Накройте ее полотенцем и оставьте на 30 минут.
Перемешайте сухофрукты с изюмом.
К тесту добавьте едва теплое растопленное сливочное масло, цедру лимона, соль, изюм.
Замешивайте тесто, постепенно добавляя муку (400-500 г). Месить нужно долго, минут 10, но легонько.
Когда тесто начнет отходить от краев миски и не будет прилипать к рукам, обомните его и оставьте в миске под полотенцем. Дайте подойти в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме вдвое.
Перемните тесто и начните формировать паски. Выкладывайте в форму, заполняя на 1/3. Дайте тесту подойти под пленкой.
Духовку разогрейте предварительно до 160 градусов. Выпекайте около 1 часа. Охладите на решетке и украсьте по вашему вкусу.
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