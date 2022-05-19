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Торт без випічки за 10 хвилин: найпростіші інгредієнти і ніякого збивання

Скріншот відео: як приготувати торт без випічки за 10 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Торти без випічки - відмінний спосіб і час заощадити, і смачним побалувати і себе і свою сім'ю. Готуються вони швидко, а з'їдаються ще швидше.

Одним з рецептів поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Сметана жирністю 20% і вище - 500 г
  • Банани стиглі - 500 г
  • Пряники без начинки - 350 г (повинні бути свіжими)
  • Цукор - 50 г (за смаком)
  • Ванільний цукор - 10 г

Покрокове приготування

Змішайте сметану з цукром і ванільним цукром.

Банани наріжте кільцями шириною близько сантиметра. Якщо пряники великі, розріжте їх уздовж, щоб вони добре просочилися.

Візьміть будь-яку форму або миску. Вистеліть її харчовою плівкою, целофаном або пергаментом.

Щедро умочуйте кожен пряник в сметану і так викладіть перший шар. Потім - шар бананів. Зверху знову шар пряників і ще шар бананів. Покрийте сметаною, що залишилася.

Дайте торту просочитися 6-8 годин.

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Також кулінар розповіла, як приготувати торт Медовик без розкочування коржів.

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