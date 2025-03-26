Не прикасайтесь к этим 7 вещам в отеле: горничная рассказала неприятную правду

Кофеварки и посуда

Горничная заявила, что никогда не использовала бы кофеварку и стеклянную посуду в гостиничных номерах. По ее словам, горничные часто просто протирают их тряпкой, а не меняют после каждого гостя. Это довольно неприятная практика, поскольку многие не осознают, что такие предметы, как чашки или кофеварки, могут быть просто промыты, а не полностью дезинфицированы.

Она советует приносить с собой собственные вещи для напитков. Для тех, кто все же решит воспользоваться кофеваркой, горничная рекомендует быть осторожными и тщательно осматривать ее перед использованием.

Ведра для льда

Следующий предмет, который горничная настоятельно не советует использовать, - это ведра для льда. Их часто используют для домашних животных или просто как дополнительную емкость для питья, что может привести к неприятным последствиям.

Горничная поделилась, что иногда гости не только используют их не по назначению, но и делают с ними значительно хуже. Она предупредила, что хотя ведра часто выглядят чистыми, они могут быть загрязнены от предыдущих гостей, которые их использовали. В идеале, лучше приносить с собой бутылку воды, чем пользоваться этими сомнительными ведрами.

Покрывала на кровати

Когда горничная заходит в номер, она первым делом снимает покрывало. Причина в том, что эти покрытия меняются очень редко - обычно лишь раз в год или при явных пятнах. По ее словам, покрывала часто служат местом для накопления микробов и грязи, поскольку они не подвергаются регулярной стирке.

Горничная также предупредила, что покрывала - это отличное место для пыли, бактерий и даже постельных паразитов. Если вы хотите избежать контакта с ними, лучше сразу снять покрывало и попросить заменить его на чистое одеяло.

Покрывала на гостиничной кровати - источник бактерий (фото: Freepik.com)

Пульт дистанционного управления

Многие из нас используют пульт дистанционного управления в номере отеля, не задумываясь о том, сколько рук его касались к нам. Один из пользователей, оставивший комментарий в TikTok, сказал, что его мама всегда берет с собой пластиковый пакет для пульта, чтобы не касаться его голыми руками.

Эта мера безопасности вполне оправдана, ведь пульты в отелях меняются очень редко. Горничная поделилась, что даже если пульт выглядит чистым, его часто просто протирают, что не гарантирует полной гигиеничности.

Душевые принадлежности

Шампуни и гели для душа в отелях часто предлагаются в удобных упаковках, но они могут стать источником бактерий, если их использует несколько человек подряд. Горничная предупредила, что эти товары не всегда заменяются после каждого гостя, особенно если это маленькие отели.

Она посоветовала брать с собой личные средства гигиены, чтобы быть уверенными в их качестве и безопасности. Также стоит обратить внимание на условия хранения этих товаров - их часто оставляют открытыми, что может привести к загрязнению.

Моющие средства и тряпки

Тряпки, которыми горничные протирают поверхности, могут быть одним из худших предметов в номере. Часто они используются для уборки всех поверхностей в комнате, включая ванную и туалет, а затем применяются для протирания других предметов.

Теми же тряпками вытирают кофеварки, посуду и даже пульт. Чтобы избежать возможных инфекций, лучше использовать собственные салфетки и протирать поверхности перед использованием.

Персональные вещи предыдущих гостей

Некоторые вещи, оставленные предыдущими гостями, могут остаться в номере, если горничные не заметят их или не убирают. Это может быть, например, личная одежда, косметика или даже использованные гигиенические принадлежности.

Горничная посоветовала всегда проверять номер на наличие таких предметов, особенно если вы заметили, что с гигиеной что-то не так. Если вы нашли чужие вещи, лучше сообщить об этом администрации отеля, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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