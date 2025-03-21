Как не опозориться за столом в разных странах: 8 необычных правил

Традиции за столом в разных странах могут значительно отличаться от украинских. Если вы путешествуете или планируете поездку в другие страны, важно знать местные традиции, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких интересных и даже странных правилах, которые стоит учитывать во время обеда в разных странах.

Половина чашки чая в Дубае и Казахстане

В Дубае и Казахстане есть традиция подавать чай неполными чашками гостям, которых хотят задержать как можно дольше. Это означает, что хозяин будет доливать чай в чашку своим гостям на протяжении всего общения.

Если вы получили чашку до краев, это может быть намеком на то, что вам пора уходить - ваше пребывание считается слишком долгим. Поэтому, если хотите избежать неудобств, обращайте внимание на уровень чая в чашке!

Чистый чайник в Китае

В Китае важно сохранять чайник чистым, но не мыть его с моющими средствами. Каждый чайник имеет свою "душу", которую нельзя убивать химикатами.

Вместо мойки, китайцы ополаскивают чайник водой или используют песок для чистки. Такая традиция предполагает, что остатки чая в чайнике придают ему особый вкус и ароматы, поэтому вмешиваться в этот процесс неправильно.

Попросить сыра в Италии

Итальянцы очень любят свой сыр, но если вы просите добавки сыра к пицце или пасте, это может быть воспринято как оскорбление для повара. Это означает, что вы считаете, что блюдо, которое он приготовил, не идеально и нуждается в корректировке.

Поэтому, вместо того, чтобы запрашивать дополнительный сыр, лучше оценить мастерство шефа и попробовать блюдо в его оригинальном виде.

Не просите соль и перец в Португалии и Египте

Во многих странах на столе есть солонка и перечница, но в Португалии и Египте, если вы попросите соль или перец, это может быть расценено как неуважение к повару. Такая просьба говорит, что приготовленная еда не была достаточно хорошо приготовлена или заправлена. В этих странах лучше оставить соль и перец на месте, если этого не требует ситуация.

В чужой стране есть свои традиции за столом (фото: Freepik.com)

Не пользуйтесь вилками в Таиланде

В Таиланде вилка - это не главный столовый прибор, как во многих других странах. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки в ложку. И лишь после этого еду отправляют в рот ложкой.

Вилка использовать для прямого приема пищи - это дурной тон и может вызвать недоразумения среди местных жителей.

Понравилось блюдо? Не доедайте его в Китае

В Китае пустые тарелки после трапезы - это знак того, что гости не наелись или что хозяин не обеспечил достаточно вкусной еды.

Если вам понравилось блюдо, лучше оставить немного еды в тарелке, чтобы продемонстрировать, что вы сыты и довольны. В противном случае хозяин может подумать, что вы не успели насытиться из-за плохого качества еды.

Чаепитие по-английски в Великобритании

Англичане имеют свою уникальную традицию чаепития в 17:00. Они часто добавляют молоко в чай и пьют его не горячим, а в охлажденном виде. Важно также помнить, что в Англии стараются не трогать чашку ложкой, чтобы не создавать лишних звуков, ведь это может восприниматься как дурной тон.

Аккуратнее с палочками для еды в Японии

Палочки для еды в Японии - это не только практический инструмент, но и важная часть культуры. Никогда не втыкайте палочки вертикально в еду, это традиционно делают только на похоронах, чтобы почтить умершего.

Также не следует передавать еду с помощью палочек - это напоминает японцам ритуал передачи костей во время кремации, что может быть воспринято как неуважение.

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