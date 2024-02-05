Не прикасайтесь: названы самые грязные места в аэропорту, которых лучше избегать

Подлокотники на креслах

Обычно перед полетом пассажиры садятся на сиденьях в зоне ожидания, не подозревая об опасности, которую они скрывают.

Подлокотники кресел возле выхода на посадку входят в список самых грязных мест в аэропортах.

Это места в аэропортах, к которым часто прикасаются люди, но их не регулярно убирают.

Поэтому подумайте о том, чтобы вытереть стул и подлокотник, если вы хотите сесть.

Поручни

Грязными считаются перила возле ступенек и вдоль эскалаторов, а также различные ограждения возле стоек регистрации и других зон.

Их за день трогают тысячи людей, поэтому они не могут претендовать на идеальную чистоту.

Но это не значит, что вы не должны касаться перил, поскольку падение с лестницы не является хорошей альтернативой.

Носите дезинфицирующее средство для рук в легкодоступном месте в сумке.

Сенсорные экраны

Еще одно из самых грязных мест - это мониторы для саморегистрации. Неизвестно, как часто их вытирают, поэтому нужно использовать дезинфицирующие средства для рук после того, как касаются этих экранов.

Очевидно, что цифры могут отличаться в зависимости от аэропорта и экрана, о котором идет речь, а реакция на пандемию во многих местах включала более частые уборки. Но мыть руки все равно не помешает.

Контейнеры для вещей

После регистрации пассажиры отправляются на осмотр. Чтобы пройти его, нужно оставить свои вещи (ручную кладь, верхнюю одежду, металлические элементы, иногда обувь) в специальных контейнерах.

Обойтись без этого нельзя. Однако, при осмотре следует быть осторожнее, ведь эти коробки также считаются одними из самых грязных.

Поверхности в ванной комнате

Ванные комнаты в аэропорту регулярно убираются, но каждый день там бывает множество путешественников.

Столешницы, раковины, смесители и дверные ручки убирают не столь тщательно как туалеты.

Не пропускайте этап мытья рук, особенно если вы планируете поесть после туалета, и удержитесь от касания лица.