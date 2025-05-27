Топ за свои деньги. 5 Android-смартфонов до 20 000 гривен, которые не подведут

OnePlus Nord N30 5G

Стоимость: от 10 000 гривен

OnePlus Nord N30 5G выделяется среди бюджетных моделей благодаря чипсету Snapdragon 695 5G, обеспечивающему высокую производительность. Его 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц редко встречается в этой ценовой категории.

Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а также быструю проводную зарядку мощностью 50 Вт.

Главный минус - отсутствие официальной защиты от воды и пыли.

OnePlus Nord N30 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Стоимость: от 6 500 гривен

Samsung Galaxy A15 5G выделяется среди бюджетных моделей благодаря 6,5-дюймовому OLED-дисплею с яркой картинкой и частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено 50-МП основной камерой с хорошей съемкой в условиях низкой освещенности, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора составляет внушительные 5 000 мА/ч, что обеспечивает долгую работу без подзарядки. В дизайне использован матовый поликарбонат, который по ощущениям ближе к стеклу, чем к дешевому пластику.

Кроме того, смартфон получит четыре года обновлений безопасности и три года обновлений операционной системы - это выше среднего для этого ценового сегмента. Главный минус - достаточно скучный внешний вид.

Samsung Galaxy A15 5G

Moto G Play (2024)

Стоимость: от 3 000 гривен

Moto G Play (2024) предлагает сбалансированное сочетание производительности и функционала по доступной цене. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD.

6,5-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавную и четкую картинку. Аппарат получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP52, что редко встречается в бюджетных моделях. Это простой и надежный смартфон для выполнения повседневных задач.

Главный минус - ограниченный объем встроенной памяти.

Moto G Play (2024) (фото: Engadget)

Google Pixel 8a

Стоимость: от 11 500 гривен

Google Pixel 8a - один из лучших смартфонов в верхнем ценовом сегменте до 500 долларов. У него яркий 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, мощная основная камера на 64 МП и достойная автономность.

Среди дополнительных преимуществ - поддержка беспроводной зарядки и высокая производительность. При цене около 400 долларов Pixel 8a становится выгодным выбором для тех, кто ищет качественный и функциональный смартфон.

Из минусов - медленная беспроводная зарядка и широкие рамки вокруг экрана.

Google Pixel 8a (фото: Engadget)

Nothing Phone 3a Pro

Стоимость: от 19 800 гривен

Nothing Phone 3a Pro выделяется необычным прозрачным корпусом, который позволяет увидеть внутренние компоненты смартфона. Он оснащен ярким 6,77-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч и производительным процессором Snapdragon 7s Gen 3.

Среди ключевых особенностей - 3-кратный перископический телеобъектив, редкий для этой ценовой категории. Смартфон работает на чистой, но настраиваемой версии Android.

Главные минусы - отсутствие беспроводной зарядки и слабые динамики.

Nothing Phone 3a Pro (фото: Engadget)