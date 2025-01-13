Топ-9 языковых ошибок, которые делают даже языковеды: эти слова мы постоянно используем неправильно

На протязі

Так говорить уместно, если мы говорим о месте, где есть "протяг". Если речь идет о продолжительности времени, то правильно говорить - "протягом"

Самий кращий

Или самый "гарний". Так говорить неправильно. Для степени сравнения прилагательного используем приставку "най" - "найкращий", "найкрасивіший", "найсильніший".

Приймати участь

На украинском это выражение должно правильно звучать только так - "брати участь"

Вірно - правильно

Прекратите использовать слово "вірно" для обозначения одобрения чего-то. Оно имеет значение - "віддано". А для всех остальных случаев используйте слово "правильно".

Слідуючий раз

В этом выражении слово "слідуючий" означает - тот, кто следует. Поэтому правильно говорить - "наступного разу".

Біля десяти людей

Нет, так говорить неправильно. "Приблизно десять людей" - так правильно. А слово "біля" означает "поруч".

У будь-якому випадку

Это неправильное выражение и нужно говорить - "у будь-якому разі". "У випадку" - означает какое-то событие.

Нажаль

Обратите внимание, что при написании правильно будет - "на жаль".

Здав іспит

Тоже неправильно. На украинском нужно говорить - "склав іспит".

"Эти простые ошибки часто встречаются даже у тех, кто хорошо знает язык. Обращайте внимание, потому что правильно выражаться - это красиво и престижно! Если заметили что-то из этого в своей речи, исправьте и сразу станете на шаг ближе к идеальному украинскому!" - советует Ольга Мацьопа.