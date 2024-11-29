Топ-7 звезд, которые владеют тремя и более языками

Джоди Фостер

В юности актриса училась в школе Le Lycée Français de Los Angeles, где все уроки проходили на французском языке. Эти знания стали для нее полезными: она участвовала в съемках французских фильмов и самостоятельно дублирует свои роли из американских лент на французский.

Джоди Фостер (фото: Кинориум)

Джоди также упоминала, что во время учебы в Йельском университете освоила итальянский язык, хотя шутит, что говорит на нем с французским акцентом. По информации СМИ, актриса знает еще и испанский и немецкий.

Натали Портман

Актриса выросла в Израиле, где с раннего детства общалась на иврите и английском. Уже во взрослом возрасте она освоила французский, японский, немецкий и испанский языки, ведь, по ее словам, "обучение - это круто".

Натали Портман (фото: instagram.com/natalieportman)

Том Хиддлстон

Актер имеет уникальный талант к освоению новых языков, который он открыл еще в школьные годы. Там он начал изучать французский, латынь и испанский. Впоследствии к этому списку добавились и другие языки, включая итальянский. Том также демонстрировал знание отдельных фраз во время интервью на разных языках, таких как корейский и мандаринский.

Том Хиддлстон (фото: instagram.com/twhiddleston​​)

Гвинет Пэлтроу

Кроме родного английского, Гвинет Пэлтроу свободно владеет еще двумя языками: испанским и французским. Испанский актриса освоила, когда была подростком и поехала в Испанию на обмен, где жила в гостевой семье. Именно тогда она полюбила эту страну, и до сих пор с радостью посещает ее. Кроме того, Гвинет записала своих детей на курсы испанского. Для актрисы Испания теперь - это второй дом.

Гвинет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow​​)

Джек Блэк

Джек Блэк владеет испанским и французским языками. Уже в зрелом возрасте он решил выучить испанский самостоятельно, часто практикуясь перед зеркалом, чтобы усовершенствовать свое произношение и фразы.

"Сначала я просто пытался освоить как можно больше испанских слов, чтобы привыкнуть к звучанию этого языка", - поделился он.

Джек Блэк (фото: Кинориум)

Хотя актер не часто рассказывал о своих навыках французского, он, вероятно, выучил некоторые фразы еще в подростковом возрасте, когда его отец проживал во Франции.

Сандра О

Сандра О появилась на свет в Канаде, но ее корейские родители заботились о том, чтобы она с раннего возраста владела родным языком. Во время обучения в Национальной театральной школе Канады в Квебеке актриса также освоила французский. Кроме того, есть информация, что Сандра свободно общается на испанском.

Сандра О (фото: instagram.com/iamsandraohinsta​​)

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус родилась и выросла в Испании, где сначала говорила только на испанском. Только получив роль в своем первом американском фильме, она начала изучать английский. Актриса поделилась, что во время кастинга на фильм "Страна холмов и долин" она запоминала реплики, не зная полностью языка.

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial​​)

Когда режиссер Стивен Фрирз приехал в Испанию, чтобы встретиться с Пенелопой, он понял, что она не владеет английским свободно, но все равно решил взять ее на роль. Со временем актриса освоила английский, а также добавила в свой арсенал итальянский и французский.