RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Топ-7 вредных продуктов, которые едят и пьют украинцы

Какие продуты очень вредны (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Потребление вредных продуктов приводит к проблемам со здоровьем, плохому самочувствию, нездоровому виду и преждевременному старению кожи.

Про топ-7 врагов нашей красоты из продуктового магазина рассказала кометолог Елена Шалева в Instagram.

Кофе

Без ароматного напитка часто невозможно открыть глаза и продержаться до вечера. Но следует знать, что кофеин снижает выработку собственного коллагена, провоцирует появление высыпаний и снижает уровень всасывания витаминов и микроэлементов, которые необходимы коже.

Алкоголь

Каждый раз, когда вы решаете выпить бокал-другой, чтобы расслабиться, помните, что алкоголь сильно обезвоживает организм. Кроме того, он провоцирует появление высыпаний и акне. Из-за своего негативного влияния на капилляры, особенно не рекомендуется людям, склонным к розацеа и куперозу.

Сахар

Сахар ускоряет работу сальных желез, что чревато появлением высыпаний. А еще он способствует старению кожи, тусклости, появлению морщин и образованию ненавистной "апельсиновой корки".

Газированные напитки

Вредны как минимум потому, что содержат сахар. Но не только. Вдобавок газированные напитки включают в себя фосфаты - вещества, известные тем, что повреждают коллаген и ведут к тусклости кожи, появлению морщин и потере тонуса.

Соль

Соленая пища приводит к задержке жидкости, в результате чего образуются отеки, мешки под глазами и вид "надутости". Кожа теряет здоровый цвет, а под глазами появляются темные круги.

Молочные продукты

Возможно, многих это может удивить, но от молочных продуктов часто бывают высыпания на коже. Тем более если молочная продукция из магазина.

Раньше мы писали, как правильно "чистить" сосуды.

Также читайте о 20 препаратах, на которые мы выбрасываем деньги, а они совсем не помогают.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиздоровьееда