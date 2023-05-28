Топ-7 вредных продуктов, которые едят и пьют украинцы

Кофе

Без ароматного напитка часто невозможно открыть глаза и продержаться до вечера. Но следует знать, что кофеин снижает выработку собственного коллагена, провоцирует появление высыпаний и снижает уровень всасывания витаминов и микроэлементов, которые необходимы коже.

Алкоголь

Каждый раз, когда вы решаете выпить бокал-другой, чтобы расслабиться, помните, что алкоголь сильно обезвоживает организм. Кроме того, он провоцирует появление высыпаний и акне. Из-за своего негативного влияния на капилляры, особенно не рекомендуется людям, склонным к розацеа и куперозу.

Сахар

Сахар ускоряет работу сальных желез, что чревато появлением высыпаний. А еще он способствует старению кожи, тусклости, появлению морщин и образованию ненавистной "апельсиновой корки".

Газированные напитки

Вредны как минимум потому, что содержат сахар. Но не только. Вдобавок газированные напитки включают в себя фосфаты - вещества, известные тем, что повреждают коллаген и ведут к тусклости кожи, появлению морщин и потере тонуса.

Соль

Соленая пища приводит к задержке жидкости, в результате чего образуются отеки, мешки под глазами и вид "надутости". Кожа теряет здоровый цвет, а под глазами появляются темные круги.

Молочные продукты

Возможно, многих это может удивить, но от молочных продуктов часто бывают высыпания на коже. Тем более если молочная продукция из магазина.