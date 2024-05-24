Топ-7 лучших виджетов, которые должны быть установлены в Windows

Что такое виджеты в Windows

Виджеты в Windows - это небольшие интерактивные приложения, которые могут отображать широкий спектр информации и обеспечивать быстрый доступ к полезным инструментам прямо с рабочего стола.

Эти настраиваемые виджеты созданы для того, чтобы быть быстрыми, легкими и простыми в использовании, их размер и расположение можно изменять в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Как использовать виджеты в Windows

Чтобы получить доступ к виджетам в Windows, просто щелкните значок "Виджеты" на панели задач или нажмите клавиши Windows + W на клавиатуре.

Отсюда вы можете выбрать один из множества предустановленных виджетов, таких как виджет часов или погоды, или загрузить дополнительные виджеты из Microsoft Store или других сторонних источников.

После добавления виджета в апплет "Виджеты" вы можете настроить его в соответствии со своими потребностями. Большинство виджетов имеют настройки, доступ к которым можно получить, щелкнув их правой кнопкой мыши и выбрав "Настройки".

Отсюда вы можете изменить размер виджета, его положение на экране и другие параметры, такие как размер шрифта или цветовую схему.

Виджет погоды

Виджет "Погода" дает вам быстрый и простой способ быть в курсе последних погодных условий в вашем регионе. Он предоставляет подробную информацию о текущей температуре, влажности, скорости ветра, времени восхода и захода солнца и многом другом. Вы также можете просмотреть почасовые и долгосрочные прогнозы.

Он также позволяет вам узнавать погоду в других местах, что делает его отличным инструментом для путешественников или тех, у кого есть близкие в других городах.

Виджет "Погода" постоянно обновляется для отображения максимально точной информации, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о том, как одеться и спланировать свой день.

Виджет "Погода" также отображает предупреждения и оповещения о суровых погодных условиях, чтобы вы могли оставаться в курсе и быть готовыми к этому.

Виджет погоды (фото: SoftwareKeep)

Виджет календаря Outlook

Если вы ищете эффективный способ оставаться в курсе своего расписания, виджет календаря Outlook - отличный инструмент, который стоит рассмотреть.

С помощью этого виджета вы можете просматривать все предстоящие события календаря прямо на рабочем столе, что упрощает организацию и соблюдение расписания. Вы также можете выбрать, какие события календаря вы хотите видеть и как они должны отображаться.

Благодаря такой гибкости вы можете создать представление календаря, соответствующее вашим уникальным потребностям.

Помимо отображения событий календаря, Outlook также позволяет вам устанавливать напоминания о предстоящих событиях. Их можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, и вы сможете получать уведомления прямо на рабочий стол.

В целом, виджет календаря Outlook - это мощный инструмент, который поможет вам оставаться в курсе своего графика. Настроив виджет для отображения наиболее важных для вас событий, вы сможете повысить свою продуктивность и сосредоточиться на самом важном.

Виджет календаря Outlook (фото: SoftwareKeep)

Список дел

Виджет Bing To-Do - отличный инструмент для тех, кто ищет удобный и простой способ оставаться в курсе своих повседневных задач. С помощью этого него вы можете создать индивидуальный список дел, который поможет вам запомнить все важные задачи на день.

Виджет Bing To-Do полностью настраиваемый, что позволяет вам выбирать, какие задачи вы хотите отображать и как они должны отображаться. Вы можете установить напоминания о том, что вам нужно сделать. Это делает его идеальным инструментом для студентов, специалистов и всех, кто хочет оставаться организованным.

Виджет Bing To-Do прост в использовании. Вы можете быстро добавлять задачи, помечать их как "выполненные" после завершения и изменять настройки так, чтобы они были именно такими, как вам нравится. Если вы тот, кто занят и нуждается в помощи в организации, виджет Bing To-Do сможет вам помочь.

Виджет Bing To-Do (фото: SoftwareKeep)

Виджет новостей

Виджет новостей - идеальный инструмент для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире. С помощью этого виджета вы можете получать обновления в режиме реального времени из многочисленных источников по всему миру.

Вы можете выбрать, за какими темами и источниками вы хотите следить, чтобы быть в курсе наиболее важных для вас новостей. Вы также сможете фильтровать новости по местоположению или языку, чтобы вам было легче оставаться в курсе событий, происходящих рядом с вами.

Виджет новостей (фото: SoftwareKeep)

Виджет фотографий

С помощью виджета Bing Photos вы можете синхронизировать все свои фотографии из своей учетной записи Microsoft One Drive и отображать их. Программа предоставляет возможность выбрать показ слайд-шоу из ваших любимых фотографий или выбрать отображение только одной фотографии, которая вам нравится.

Вы можете выбрать, какие фотографии вы хотите отображать и как долго каждая фотография будет оставаться на экране. Это позволяет легко создавать персонализированные слайд-шоу, которыми вы сможете наслаждаться каждый раз, когда садитесь за компьютер.

Виджет Bing Photos - отличное дополнение к Windows. Он прост в использовании, настраивается и позволяет вам наслаждаться любимыми фотографиями.

Виджет фотографий (фото: SoftwareKeep)

Спортивный виджет

Спортивный виджет - отличный способ быть в курсе ваших любимых видов спорта и команд. Являетесь ли вы поклонником футбола, баскетбола, бейсбола или любого другого вида спорта, этот виджет поможет вам.

Вы можете настроить его так, чтобы он отображал последние новости, результаты матчей и статистику ваших любимых команд и игроков, чтобы вы никогда не пропустили ни одной детали.

Виджет предоставляет обновления в режиме реального времени, поэтому вы можете быть в курсе последних результатов игр и турнирной таблицы. Вы также можете использовать его для отслеживания предстоящих игр и событий, чтобы соответствующим образом планировать график просмотра.

Благодаря спортивному виджету вы больше никогда не пропустите игру или важную новость.

Спортивный виджет (фото: SoftwareKeep)

Развлекательный виджет

Этот идеально подходит для всех, кто любит быть в курсе фильмов, телешоу и знаменитостей. С помощью него вы можете легко отслеживать предстоящие выпуски и получать уведомления, когда они станут доступны.

Вы также можете настроить свой список просмотра, включив в него любимых актеров, режиссеров и жанры, а виджет будет рекомендовать новые фильмы на основе ваших интересов.

Помимо отслеживания вашего списка просмотра, развлекательный виджет предоставляет вам новости и обновления о последних фильмах и телешоу. Вы можете прочитать обзоры, посмотреть трейлеры и узнать об актерском составе и съемочной группе каждого фильма.

Развлекательный виджет (фото: SoftwareKeep)