Топ-6 звезд, которые боролись с низкой самооценкой

Леди Гага

За маской суперзвезды Леди Гага поделилась, что низкая самооценка делает ее уязвимой. Она призналась, что никогда не чувствовала себя красивой и иногда до сих пор сталкивается с такими ощущениями. Ее переживания, вызванные издевательствами в детстве, вызвали много неуверенности. Однако использование косметики стало тем, что помогло ей преодолеть эти внутренние барьеры: "Когда я наношу макияж, я внезапно чувствую себя как супергерой, это дает мне силы для движения вперед".

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Мерайя Кэри

Певица и автор песен Мерайя Кэри, несмотря на свой культовый статус, всегда имела проблемы с низкой самооценкой. В разговоре с Page Six она призналась, что хоть и чувствует себя обычным человеком, но заслуживает такого же уважения, как и все остальные. Музыка стала для нее способом найти свое место в мире, особенно ввиду ее непростых детских лет и смешанного происхождения. Именно через творчество Кэри смогла принять себя и преодолеть внутренние трудности.

Мэрайя Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, одна из королев поп-культуры, впервые столкнулась с низкой самооценкой на пике своей карьеры. В интервью для шоу Today она поделилась, как трудно было справиться с напряжением публичности.

"Сначала ты чувствуешь себя непреодолимой, хочешь показать миру все, что способна. Но когда становишься большой звездой, начинаешь сталкиваться с критикой, становишься мишенью, начинаешь осуждать себя, и это действительно может ранить", - призналась она.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo​​)

Николь Шерзингер

Как и Мэрайя, Николь Шерзингер столкнулась с трудностями интеграции в индустрию, но ее борьба с булимией стала основной причиной ее ощущения изолированности. Сначала она жалела, что поделилась своей болью с публикой, боясь быть осужденной. Однако со временем осознала важность этой открытости. Как она сказала: "Влияние, которое я имела на других, было невероятным. Теперь я могу оказывать поддержку и силу тем, кто переживает подобное".

Николь Шерзингер (фото: instagram.com/nicolescherzinger)

Эмма Робертс

Работа в публичном пространстве часто заставляет знаменитостей больше обращать внимание на свой облик. Актриса Эмма Робертс, например, долгое время переживала из-за своего роста. Она поделилась, что раньше за это комплексовала, но теперь полюбила низкий рост. Эмма верит, что с возрастом важно оставаться подлинным и не терять внутреннюю уверенность, которую мы все имели в детстве. По ее словам, важно оставаться верным себе, невзирая на влияние внешних мыслей.

Эмма Робертс (фото: instagram.com/emmaroberts)

Деми Ловато

Песни Деми Ловато, рассказывающие о самовосприятии, приобрели особое значение после того, как стало известно о ее биполярном расстройстве. Она поделилась, что получение диагноза принесло облегчение, объяснив, почему раньше испытывала экстремальные эмоциональные перепады. Чтобы справиться с колебаниями самооценки, Деми использует нетрадиционные методы, в том числе положительные разговоры с собой в зеркале и общение с близкими. Она также верит, что тренировки помогают ей чувствовать себя лучше.

Деми Ловато (фото: instagram.com/ddlovato​​​)