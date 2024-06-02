Невероятные пернатые: топ-6 самых красочных птиц планеты

Радужный тукан

Радужный тукан (Ramphastos sulfuratus) является изящной тропической птицей, обитающей от южной Мексики до северной Колумбии и северо-западной Венесуэлы.

Его преимущественно черное оперение украшается желтым горлом и щеками, светло-зелеными пятнами на глазах, а также алыми перьями, что видно под хвостом.

Однако, основной чертой этого вида является его уникальный клюв, разноцветный и в течение около трети общей длины птицы - 20 дюймов (51 сантиметр).

Этот вид туканов использует свой клюв для сбора разнообразной пищи, включая фрукты, насекомых, ящериц, лягушек и яйца. Они бросают пищу в воздух, прежде чем проглотить ее.

Зеленый, оранжевый, синий и красный оттенки клюва привлекают потенциальных партнеров. Исследования показывают, что клюв имеет тонкие кровеносные сосуды, помогающие регулировать температуру тела тукана.

Радужный тукан в Коста-Рике (фото: Википедия)

Блестящий расписной малюр

Блестящий расписной малюр (Malurus splendens) поражает своей красотой во время размножения, когда самцы украшаются великолепными кобальтово-синими перьями. Их небесно-голубая верхушка и щеки поражают самок.

Эти птицы, достигающие до 5 дюймов (13 см) в длину, живут в густо заросших кустарниках или лесах акаций в некоторых частях Австралии. Питаются преимущественно насекомыми, которые собирают с земли и кустарников.

В сентябре самцы меняют свое бледно-коричневое оперение на яркие синие оттенки и черную маску для глаз. Начиная демонстрацию ухаживания, они рвут розовые и фиолетовые лепестки для потенциальных партнеров. Тем временем самки строят куполообразные гнезда из сухой травы, коры и корней, настолько маленькие, что во время насиживания птицам приходится подгибать хвосты.

Как выглядит птица Блестящий малюр (фото: Википедия)

Гульдовая амадина

Гульдовая амадина (Chloebia gouldiae) удивит вас своей красотой. Эта птица имеет разные цветовые комбинации: лицо может быть черным, красным или желтым, а спина - ярко-зеленой, шея - бирюзовой, живот - желтым, а фиолетовые перья дополняют эту замечательную палитру. Черное лицо - самое распространенное, встречается у 75% птиц, а красное или желтое - у остальных.

Эти волшебные птицы встречаются в опушках мангровых лесов, кустарниках и саваннах северной Австралии, где питаются семенами трав и насекомыми. Они очень общительны и часто собираются вокруг воды в больших стаях, потому что птицам нужно пить несколько раз в день.

Но эта красота сделала их объектом незаконного отлова. Вместе с потерей окружающей среды, хищничеством, паразитами и лесными пожарами незаконная торговля птицами привела к уменьшению дикой популяции до 2500 птиц.

Разноцветные птицы Амадины (фото: Википедия)

Огненногорлый колибри

Огненногорлый колибри (Panterpe insignis) - вид очаровательных колибри, обитающий в горных лесах Коста-Рики и западной Панамы.

Их тела длиной 4 дюйма (10 см) украшены переливающимися перьями, с темно-оранжевыми на основе горла, желтыми и голубовато-зелеными на животе и спине, а также мерцающим королевским синим на груди и макушке.

Хотя самцы немного больше самок, оба половых вида имеют одинаковый внешний вид и длинный, тонкий, черный клюв с розовым основанием, который используется для питания нектаром цветов, кустарников и деревьев.

Как выглядит огненный колибри (фото: Википедия)

Индийский павлин

Индийский павлин (Pavo cristatus), часто называемый просто павлин, славится своими голубыми жемчужинами перьев и величественным хвостом с покрытыми пятнами оперением, который он расправляет, чтобы привлечь самок. Самки менее яркие, с пятнисто-коричневыми перьями и более коротким хвостом без пятен на глазах, хотя у них есть переливающие зеленые перья на горле.

Индийские павлины являются месторождением Индийского субконтинента, но их также завезли во многие другие уголки мира, включая Северную Америку, Европу, Южную Африку и Австралию в качестве декоративных птиц. В природе они живут в лесных урочищах, где охотятся за фруктами, мелкими рептилиями, насекомыми и грызунами.

Как выглядит павлин - чем отличаются самец и самка (фото: Википедия)