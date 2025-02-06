Топ-5 звезд, которым предлагали огромные гонорары за роль, но они отказались

Киану Ривз

Фильм "Скорость" стал культовым боевиком, но его продолжение "Скорость 2: Круиз-контроль" получило гораздо менее теплый прием. Сандра Буллок вернулась к своей роли, а вот Киану Ривз отказался, хотя ему предлагали 12 миллионов долларов за участие. Киану Ривз (кадр из фильма "Джон Уик-4")

Актер объяснил свое решение тем, что сценарий его не впечатлил, и он имел другие планы: участие в театральной постановке "Гамлет" в Канаде, съемки в фильме "Адвокат дьявола" с Аль Пачино и гастроли с рок-группой Dogstar.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис сыграл роль агента Черча в первых двух частях "Неудержимых" и должен был вернуться в третий фильм. За четыре дня съемок ему предложили 3 миллиона долларов, однако актер потребовал 4 миллиона, фактически увеличив свой гонорар до миллиона за день работы. Продюсеры отказались от такого требования, и Уиллиса заменили другой звездой.

Брюс Уиллис (фото: Википедия)

Джим Керри

1994 год стал для Джима Керри переломным - он из малоизвестного актера превратился в настоящую суперзвезду, выпустив три хитовых фильма: "Маска", "Эйс Вентура: детектив домашних животных" и "Тупой и еще тупее".

Особенно успешной оказалась "Маска", которая собрала 350 миллионов долларов при бюджете всего 23 миллиона. Очевидно, студия New Line захотела продолжения и предложила Керри 10 миллионов за возвращение к роли, но он неожиданно отказался. Джим Керри (фото: Википедия)

Актер объяснил свое решение тем, что ему не слишком понравилась работа над "Эйс Вентура 2", поскольку сниматься в сиквелах не так интересно, как в новых проектах. Студия вынуждена была отказаться от идеи продолжения, ведь без Керри оно теряло смысл. Правда, впоследствии они все же решили рискнуть - и в результате мир увидел провальную ленту "Сын маски".

Джоди Фостер

Несмотря на то, что Энтони Хопкинс стал культовым Ганнибалом Лектером, Джоди Фостер также сыграла важную роль в наследии фильма. Ее победа в номинации "Лучшая женская роль" помогла "Молчанию ягнят" получить "Оскар" во всех главных категориях. Студия прекрасно понимала значение ее персонажа, поэтому предложила Фостер и Хопкинсу по 15 миллионов долларов за участие в сиквеле "Ганнибал". Джоди Фостер (фото: Википедия)

Сначала актриса соглашалась, но впоследствии отказалась, посчитав продолжение слишком жестоким. Она также была занята собственным проектом "Флора Плам", который так и не был реализован. В конце концов, ее роль в фильме 2001 года исполнила Джулианн Мур.

Мэтт Дэймон

Актер мог стать еще богаче, если бы не отклонил выгодное предложение от Джеймса Кэмерона. В 2019 году Дэймон рассказал британскому GQ, что ему лично предложили главную роль в "Аватаре" с нестандартными условиями: вместо фиксированного гонорара - 10% от кассовых сборов. Однако он отказался, поскольку не хотел усложнять ситуацию с "Ультиматумом Борна". Мэтт Дэймон (фото: Википедия)

В конце концов, "Аватар" собрал 2,79 миллиарда долларов, и если бы Дэймон согласился, его заработок составил бы около 280 миллионов. Сейчас актер признается, что жалеет лишь о том, что не поработал с Кэмероном, но отмечает, что его семья не осталась без средств к существованию.