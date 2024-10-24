Выше облаков: топ-6 звезд, у которых есть собственные самолеты

Иметь частный самолет - это не только признак роскоши, но и способ путешествовать с комфортом и без лишних хлопот. Некоторые знаменитости выбирают именно этот вид транспорта, чтобы избежать задержек, папарацци и летать куда угодно в любое время.

Опра Уинфри

Опра Уинфри является владелицей Bombardier Global Express XRS - дальнемагистрального бизнес-джета, славящегося своим просторным интерьером и роскошными условиями. В личном самолете звезды могут разместиться до 10 человек. Джет стоил звезде 42 миллионов долларов, а его содержание и обслуживание обходится сверху в 1,5 миллионов долларов ежегодно.

Опра Уинфри (фото: instagram.com/oprah)

Jay-Z и Бейонсе

Бейонсе известна своей щедростью, и одним из доказательств этого стал ее подарок мужчине, рэпперу Jay-Z - частный самолет The Bombardier Challenger 850. Лайнер оснащен спальнями, кухней, ванными комнатами и уютной гостиной, украшенной бежевой кожей. В таких комфортных условиях супруги путешествуют по всему миру.

Бейонсе и Джей Зи (фото: instagram.com/beyonce)

Селин Дион

Выдающаяся канадская певица владеет частным самолетом Bombardier BD-700 Global Express, рассчитанным на 18 пассажиров. Этот бизнес-джет стоил ей 40 миллионов долларов. Известно, что интерьер был создан по специальному дизайну, а на борту есть кухня и душевая кабина, что придает дополнительный комфорт во время путешествий.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Тейлор Свифт

Благодаря своим мировым турне и плотному графику, певица и автор песен, как сообщают, владеет реактивным самолетом Dassault Falcon 900, который отличается своей универсальностью и эффективностью для международных перелетов. Ее частный самолет позволяет ей придерживаться интенсивного рабочего расписания, при этом наслаждаясь комфортом и конфиденциальностью во время путешествий в различные места для выступлений и мероприятий.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift​​)

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян приобрела самолет за 150 миллионов долларов. Он рассчитан на 18 пассажиров, а при входе экипаж предлагает пижамы и тапочки из личной коллекции модели.

Ким Кардашьян (фото: Getty Images)