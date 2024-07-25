Топ-5 животных, о которых думали, что они вымерли, но это не так

Древесные омары

Название "древесные лобстеры" вызывает в памяти образы членистоногих с ужасными клешнями, живущими в лесах и готовыми спуститься на ничего не подозревающих прохожих.

Эти насекомые раньше были очень распространены на Лорд-Хау - это небольшой остров между Австралией и Новой Зеландией. В 1918 году у его берегов потерпел крушение корабль. Из него удалось сбежать крысам, которые хорошо устроились на острове. Через несколько лет грызуны полностью уничтожили популяцию древесных омаров.

Живых экземпляров этого насекомого не видели в течение 80 лет, пока их не нашли на скалах недалеко от острова Лорд-Хау. После тщательного поиска нашли только 24 особи - что дало жуку статус "самого редкого насекомого в мире". За последние 20 лет ученым удалось восстановить вид и вывести десятки тысяч новых жуков.

Насекомое древесный омар (фото: Википедия)

Такахе

Такахе также известен как ноторнис, родом из Новой Зеландии. Эта птица не может летать и имеет темное переливающееся оперение. Такахе выглядит как нечто среднее между вороной и павлином.

Численность этих птиц снижалась на протяжении веков, поскольку ее преобладающая среда обитания - альпийские луга - сокращалась из-за цикла глобального потепления. Были найдены лишь несколько живых особей в 1800-х годах, а после 1898 года были обнаружены только ископаемые останки. Тогда птицу списали как вымершую.

Такахе был "вымершим" в течение 50 лет. В 1948 году птицу снова обнаружили - в изолированном горном хребте. С тех пор защитники природы охраняли этот вид и способствовали размножению - некоторые виды этой птицы теперь достигают около 400 особей и живут по всей Новой Зеландии.

Нелетучая птица такахе (фото: Википедия)

Террор Сцинки

Из-за своих длинных изогнутых зубов сцинк-терроры считаются почти высшими хищниками в своей среде. Это ставит их на вершину экологической пирамиды, состоящей в основном из жуков и других мелких ящериц.

Его родина - остров Пайнс, крошечный остров у побережья Новой Каледонии в южной части Тихого океана. Впервые террор сцинков нашли в 1876 году, но их след быстро пропал. Именно поэтому они долгое время считались вымершими.

Только в 1993 году ящерица снова появилась в поле зрения людей, но было обнаружено всего несколько особей. Поскольку сцинк-терроры живут только на острове площадью менее двух километров, то, скорее всего, там проживает лишь малое количество этих уникальных ящериц.

Ящерица террор сцинк (фото: Википедия)

Кашмирская кабарга

Кабаргу также называют оленем-вампиром, и легко понять почему. С его верхней челюсти свисают два длинных клыка, которые выглядят просто идеальным оружием для атаки и укуса. Но на самом деле самцы используют клыки для борьбы за самок.

Кабарга встречается в разных местах по всей Центральной Евразии, но кашмирских кабарг можно встретить только в индийских Гималаях, Пакистане и Афганистане. Последний раз кабаргу видели в 1948 году, а экспедиции в этой местности не могли найти его еще 60 лет.

Затем в 2009 году членам Общества охраны дикой природы удалось обнаружить несколько живых особей. Они объяснили, что неуловимые кашмирские кабарги вели себя скрытно, их было трудно обнаружить и невозможно сфотографировать.

Кашмирская кабарга (фото: Википедия)

Лаосская скальная крыса

Впервые эту крысу обнаружили в 1996 году на юге Лаоса. Интересно, что впервые ее увидели как кусок мяса для продажи. С помощью местных жителей удалось обнаружить еще больше особей, хотя все они были убиты ради мяса.

Только в 2006 году удалось увидеть живую особь, которую потом поймали и подробно изучили. Исследователям пришли к выводу, что скальная крыса не похожа на других грызунов. Для этого существа даже было предложено новое название семейства.

Лаосская скальная крыса (фото: Википедия)