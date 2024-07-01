Топ-5 животных, почти не имеющих инстинктов выживания

В природе много животных, которые поражают своими уникальными навыками выживания. Однако существуют виды, у которых эти инстинкты отсутствуют или сильно ослаблены.

Бабирусы

Существует масса веских причин для того, чтобы у животного появились бивни. Их можно использовать для обороны, списывания добычи, выкапывания корней, брачных представлений и т.д. Однако если есть абсолютно самая плохая причина для того, чтобы иметь бивни, то это касается бабирусов. Их бивни прежде всего служат для медленного и мучительного самоубийства.

Бабирусы - это разновидность диких свиней с двумя наборами бивней, а принадлежащие самцам бабирусов вырастают аномально большими. Верхняя пара растет на протяжении всей жизни самцов, становясь все длиннее и длиннее, пока без какой-либо видимой причины не выгибается назад и вниз, пронизывая черепа свиней.

Бабирусы развили совершенно нелепый зуб, который может расти вниз из-за их голов и колоть им собственный мозг, что делает стратегию выживания свиней в лучшем случае сомнительной.

Дикая свинья Бабирус имеет клыки, способные пробить ее череп (фото: Википедия)

Гепард

К сожалению, из-за потери среды и конкуренции с человеком гепарды сейчас ограничены лишь несколькими тысячами особей на небольшой части своей бывшей территории.

Современные гепарды являются инбредными (скрещивание близких родственников), и это ухудшило их здоровье и размножение. Что хуже, современные гепарды делают все возможное, чтобы не дать ученым спасти их.

Чтобы спасти вид, учёные генотипировали гепардов в неволе. Они хотели определить наименее родственных особей, чтобы попытаться их разводить. Проблема в том, что гепарды, родственны они или нет, не имеют ребенка.

Попытки развести соответствующих особей чаще терпят неудачу, чем преуспевают, из-за того, что самки гепардов в неволе сохраняют странные циклы овуляции, а все содержащиеся в неволе гепарды чувствуют себя слишком напряженными, чтобы правильно спариваться.

Как гепарды убивают себя (фото: Википедия)

Кокапо

Сегодня в живых всего около 200 какапо, или совиных попугаев. Встретить их можно только на двух небольших островах у побережья Новой Зеландии. Причина отсутствия успеха, кроме очевидной человеческой деятельности, состоит в том, что какапо слишком милы, тупы и беззащитны.

Их основное средство защиты сидеть на месте и надеяться, что они достаточно зеленые, чтобы быть невидимыми. Это послужило им плохой службой при встрече с людьми и их охотничьими собаками.

Они также медленно размножаются и так же склонны к попыткам секса с не какапо. Все, что даже невыразительно круглое и размером с какапо, является мишенью для заблудших самцов.

Редкий попугай какапо (фото: Википедия)

Панды

Панды произошли от более традиционно мясоедных медведей, и в результате их кишки не оборудованы должным образом для нынешней диеты, состоящей только из бамбука. Это заставляет их тратить почти все свое время на еду и пищеварение, и то и другое обычно делают сидя, чтобы сэкономить энергию. Помимо своего малоподвижного образа жизни панды являются хорошей целью для ужасных заводчиков.

Вероятность того, что любые две особи захотят размножаться, астрономически низка, и в тех редких случаях, когда их удается убедить, матери панд имеют странную привычку хаотично убивать своих новых детенышей.

Панды очень неуклюжие (фото: Википедия)

Ленивцы

Ленивцы настолько плохи в жизни, что их назвали в честь греха. Но ленивцы попадают в этот список не за медлительность, не за то, что они грязные и даже за то, что им нужно пол часа, чтобы переползти через дорогу.

По причине, до сих пор неизвестной экологам, ленивцы не сбрасывают свои фекалии с верхушки деревьев, как это делает большинство древесных видов. Вместо этого они медленно спускаются на лесную подстилку, выкапывают небольшую ямку, делают туда свои дела и прикрывают ее.

Этот процесс, конечно, медленный и оставляет ленивцев открытыми как для падений, так и для хищников. Понятно, что на ленивцев часто нападают другие животные во время их необдуманных путешествий в туалет, что делает ленивцев инстинктивными неудачниками.

Половина ленивцев погибает во время какания (фото: Википедия)